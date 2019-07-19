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İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 01:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakoca ilçesinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Bakan Soylu, Akçakoca ilçe merkezinde selden etkilenen Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler parkı, Akçakoa Merkez Camisi ve Çivi Deresi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu'ya, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz eşlik etti.

Bakan Soylu, daha sonra Akçakoca şehir stadına gelerek helikopterle ilçeden ayrıldı.

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Bakan Soylu su baskını toprak kayması

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