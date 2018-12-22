İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de

Soylu, dünyanın hiçbir zaman, herkesin kendi toprağında ilanihaye yaşayacağı kadar huzurlu ve barış dolu bir yer olmadığını belirterek, insanların hep bir şeylerden kaçtıklarını, bir yerlere göç ettiklerini veya sürüldüklerini, bazen can güvenliği, bazen işgal, bazen açlık ve kuraklık sebepleriyle göç olgusunun tarihin her anında var olduğunu dile getirdi.

"Oysa göçmenlerin sayısı 1990 yılında 153 milyon,

mültecilerin sayısı ise 2000 yılında 21,1 milyon kişiydi. Öyleyse bu fotoğrafta medeniyetin ilerlemesine rağmen, insanlık adına, insanın huzur ve refah içinde yaşama hakkı adına,

çok da bir şey değişmedi. Bu fotoğrafta Anadolu açısından da bir şey değişmedi. Anadolu tarihin her döneminde, dünyanın her köşesinden göç alan, insanların hayatta kalabilmek için akın ettikleri bir yerdi. Geçenlerde bir konuşmamda da ifade ettim, İkinci Murat zamanında Avrupa’dan zulümden kaçıp bu şehre, Edirne’ye yerleşen Hahambaşı Sarfati, Avrupa’daki cemaatlere yazdığı ünlü mektubunda diyor ki 'Türkiye’nin yolu, hayat yoludur, siz beni dinlerseniz

tembellik etmeyiniz Türkiye’ye geliniz.' Bu önemli bir tespittir, anlamlı da bir tespittir."

Soylu, burasının tarih boyunca böyle kanaatlerin oluştuğu,

böyle çağrıların yapıldığı bir huzur ve güven vahası olduğunu vurgulayarak, "Hem topraklarımızın bereketi sebebiyle böyle olmuştur, hem de buradaki milletin asaleti sebebiyle bu böyle olmuştur. Ancak dünden bugüne değişen bir şey var ki o da şudur, eskiden Anadolu göçün hedef yeriydi,

şimdi ise hem hedef hem de geçiş yeri. Yani bir kısım insanlar Orta Doğu’dan kalkıp Türkiye’ye geliyorlar ve burası onlar için yeterli oluyor, kalmak istiyorlar. Belki de ilk fırsatta geri dönebilmek için

daha batıya gitmek istemiyorlar. Mesela Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra

ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790'dır. Bir kısmı ise hayatını tamamen Avrupa'ya taşımak istiyor. İşte bu toplantıyı bugün Edirne’de yapıyor olmamız daha ziyade

bu ikinci grup insanla ilgilidir, çünkü Türkiye’nin doğusu, göçün ülkemize geldiği, batısı ise ülkemizden dışarıya gittiği sınırlarımıza sahiptir. Toplamda 481 kilometre olan batıdaki kara sınırlarımız ve Ege Denizi'ndeki sorumluluk alanımız,

elbette ki düzensiz göç için ciddi bir cazibe alanıdır. Bunların içinde, ülkeye girerken de kaçak yollarla girenler olduğu gibi,

ülkemize uluslararası koruma statüsüyle girip

kaçak olarak batıya geçmeye çalışan insanlar da bulunmaktadır."