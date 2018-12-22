HABER

İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

Soylu, İl Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti.

Bakan Soylu'yu İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ile personeli karşıladı.

Geri Gönderme Merkezini gezen Soylu'ya merkezdeki birimler hakkında Aşılıoğlu bilgi verdi. Bakan Soylu, Geri Gönderme Merkezindeki düzensiz göçmenlerle sohbet etti, Afgan uyruklu çocuklara oyuncak armağan etti.

Soylu, Edirne'deki Geri Gönderme Merkezinin çok performans gösteren bir merkez olduğun söyledi.

Edirne'nin göç konusunda gösterdiği mücadeleyi ve fedakarlığı bildiklerini ifade eden Soylu, şunları kaydetti.

"Hem işimizi yapacağız hem de buraya gelenlerin insanilik ölçüsündeki bizden beklentilerini yerine getireceğiz, çünkü vicdanımız, merhametimiz var. Onları tekrar memleketlerine gönderiyoruz, Türkiye ile ilgili iyi duygulara sahip olmalılar, onların da çocukları, etrafları, komşuları var. Pakistan dediğiniz memleket, Kurtuluş Savaşı'nda hanımlarının kollarındaki bilezikleri gönderip silah almamızı temin eden, kalan bir miktar paranın da İş Bankasına sermaye olarak verildiği bir memleketten bahsediyoruz. Bizim insanlarımız onlar. Oradaki fakirlik, yoksulluk, iç terörizm hepsi iç içe geçmiş. Edirne (göçle mücadele ve geri gönderme) bu konuda bizim gözbebeğimiz. Allah yardımcınız olsun."

Soylu, daha sonra Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Sağlık Müzesini gezdi. Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan müze hakkında bilgi alan Soylu, ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Kartal'da okul yakınındaki iş yerine uyuşturucu baskınıKartal'da okul yakınındaki iş yerine uyuşturucu baskını
Maraş Olayları'nda hayatını kaybedenler anıldıMaraş Olayları'nda hayatını kaybedenler anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne içişleri bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

CHP’nin Adalar adayı Erdem Gül

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Türk Telekom'dan son dakika açıklaması! Resmen devredildi

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

30 yıllık Meclis muhabiri Fatih Ertürk: Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundaki teröristleri yok edeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin gözaltına alındı

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Atmaca füzesi Sinop'ta test edildi!

Suriye sınırında hareketlilik! Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Komandolar ve askeri araçlar Kilis'e gidiyor

Yoğun bakımda dehşet! Hasta yakını doktor ve hemşireleri darp etti

Yoğun bakımda dehşet!

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

Evladın böylesi! Annesini ve babasını silahla gasp etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.