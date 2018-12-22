İçişleri Bakanı Soylu Edirne'de

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün benim ülkem dünyanın en çok, başka ülkelerindeki mağdurlara, mazlumlara, elini bize uzatıp bekleşenlere 9,1 milyar dolarla yardım eden bir ülke konumuna geldi" dedi. Partisinin il başkanlığında konuşan Soylu, AK Parti iktidarının Türkiye'ye çok önemli kazanımlar sunduğunu ve yapılanların şiddetle, tehditle değil oyla, sandıkla ve demokrasiyle gerçekleştirildiğini anlattı. "AK Parti iktidarı iş başı yaptığında tereddütler yumağı oluşturdular, 'şunu yapacaklar, bunu yapacaklar' diye..." ifadelerini kullanan Soylu, "O tereddütler yumağını elinizin tersiyle ittiniz, ülkemi düşürmek istedikleri istikrarsızlıktan istikrara sizler sevk ettiniz. Bir çok işle karşı karşıya kaldınız, bir taraftan AK Parti'nin kapatılması, ardından Gezi Olayları, 17/25 Aralık darbesi, ardından 6-7 Ekim olayları... Bunların arasında sabahtan akşama kadar televizyonlardan, manşetlerden tehdit edilen 'yarın bunun hesabını verirsiniz' diye, daha düne ait örneklerle hem AK Parti tabanını hem liderini tehdit eden bir çok anlayışla karşı karşıya kaldınız." diye konuştu.

Türkiye'yi pek çok şeyle köşeye kıstırmak istediklerini ama buna izin verilmediğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "Bugün 10 bin doların üzerinde kişi başı gelir var, 168 milyar dolar Türkiye'nin ihracat tablosu var. Bugün benim ülkem dünyanın en çok, başka ülkelerdeki mağdurlara, mazlumlara,elini uzatıp bekleşenlere 9,1 milyar dolarla yardım eden bir ülke konumuna geldi. Alan elden veren el pozisyona gelen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bizi terörle, bizi Kandil'le, bizi Suriye'deki terör yapılanmalarıyla tehdit ettiler. Dünyanın en güçlü olarak bildiğimiz ülkeleri onlara destek verdiler, yetmedi moral sağladılar. 'Acaba Türkiye'nin bu istikrar ve istikametini durdurabilir miyiz?' anlayışında oldular. Allah'a şükürler olsun Türkiye son 4 yılda 6 seçim geçirdi. Bir kişinin burnu kanamadı. Herkes sandığa gitti hür, özgür tercihini ortaya koydu ama sonuç bu milletin istikrarının, geleceğinin, yarınlarının nasıl olacağı kararını bu aziz millet verdi. Her türlü meseleyi Türkiye'yi karıştırmak, fitne çıkarmak için kullandılar siz buna da izin vermediniz. Kimi zaman sandıkla çözdünüz, gün oldu kapı kapı dolaşıp 'bu fitneye itibar etmeyin' diye milletin ayağına gidip anlattınız. Bir taraftan terörle çerçevelemeye çalıştılar, bir taraftan PKK, bir taraftan PYD, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C bütün terör örgütleriyle çukurlar kazdılar, emek verdiğimiz okulları, hastaneleri, camileri bu ülkenin kazanımlarını tarumar edip bu ülkeyi sıkıntıya düşürmek istediler. Orada da sizler teslim olmadınız, inancınızdan, geleceğe ait umudunuzdan, bu ülkeye olan sadakatinizden, liderimize bağlılığınızdan, hiçbir an sarfı nazar etmediniz. Tam tersi üzerimize geldikçe, 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmek istedikleri sürece birbirinize kenetlendiniz, milletle hemhal olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz."