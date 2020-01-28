İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ depreminde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün ödenecek"

"Elazığ depreminde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı, bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Genel bir prensip edindik. Bina yıkımları devam edecek. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar hemen gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum. Diğerlerinin müracaat üzerine gerçekleşecek. Eşyasını alamayanların da yine aynı gün 30 bin liralık eşya yardımı da aynı vesileyle gönderilmiş olacak. Evi yananlar var. Onlarla ilgili yardımlar da valiliğimiz tarafından, diğer yardımlar da çerçevesi içerisinde bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiş olacak."

Bölgeden gelen jandarma ve emniyet güçlerinin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Soylu, Elazığ ve Malatya çevresindeki yaklaşık 200 köye tekrar ulaşıldığını ve çadır ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

- "Eski gönderilmemesini istirham ediyoruz"

Türkiye'nin, depremle ilgili kenetlendiğini vurgulayan Soylu, yardımların AFAD koordinesinde yapıldığını anımsattı.

Vatandaşlardan gelen ayni yardımlar konusundaki bazı isteklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Biz eşyaların eski gönderilmemesini istirham ediyoruz. Veremeyiz, vermiyoruz da zaten. Böyle bir şeyi yapamayız. Eski giysi gönderiliyor çünkü. Bizim isteğimiz şu, ısıtıcı, battaniye, koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzeridir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Ama vatandaşımız göndermek isteyecek, yine minnettarız. Bu sadece bir yardım değil, bir dayanışmadır."

Sadece Elazığ'ın içerisine 10 bin çadır kurduklarına işaret eden Soylu, yatak ve ısıtıcıları da göndermeye çalıştıklarını aktardı.

- Hayvanların dağıtımına bugün başlanacak

Bakan Soylu, şu ana kadar 24 milyon lira nakdi yardımın geldiğini, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha yardım yapıldığını dile getirdi.