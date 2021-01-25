İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutları inceledi

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Yazıkonak beldesinde geçen yıl meydana gelen depremde evleri yıkılan, ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan 381 konutun yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Konutlara yerleşen depremzedelerle sohbet eden Bakan Soylu, vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Soylu, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İLBANK'ta düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

