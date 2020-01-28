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İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."
İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."
POLİTİKA
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28.01.2020 11:41 |
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."