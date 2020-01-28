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  4. İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "(Elazığ'daki deprem) İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek."


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