İçişleri Bakanı Soylu: "Elazığ’daki depremde 5 evde hasar söz konusu"

Elazığ’daki 4.9 büyüklüğündeki depremde 5 evin hasar gördüğünü belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin boşaltma konusunda net talepleri var, maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımızı söylemek isterim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Elazığ’da gelerek, 4.9 büyüklüğündeaki depremin yaşandığı Sivrice ilçesi Gözeli Doğanbağı köyünde incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Bakımevi’nde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve diğer ilgililerden bilgi alan Soylu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile AFAD başkanı ile birlikte Elazığ’a geldiğini aktaran Bakan Soylu, "Saat 10.02’de 4.9 büyüklüğünde 7.2 kilometre derinliği gibi değerlendiriliyor bir deprem meydana geldi. 5 evde hasar söz konusu. Nisan’da da 5.2’lik bir deprem meydana gelmiş, 565 hasarlı konutlarımız vardı. Onlarla ilgili de hak sahipliği ile ilgili o tarihten bu tarihe kadar çalışmalar gerçekleştirildi. Hem bu depremle ilgili tespiti gerçekleştirmek hem de Nisan’daki depremde ondan sonraki süreçle ilgili neler yapıldı değerlendirmek için buradayız" diye konuştu.

"Görevimiz bu depremlere hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektir"

Kamuoyuna bir bilgiyi aktarmaları gerektiğine dikkat çeken Soylu, "Tabii depremler oluyor. Bu konuda bütün kurumlarımız gereken tüm çalışmayı yapıyor. Özellikle deprem hasarına uğrayan evlerle ilgili hem valiliklerimizin hem AFAD müdürlüklerimizin boşaltma konusunda net talepleri ve istekleri var. Maalesef bazen bu konuda ne kadar yoğun tedbir uygulasak da başarılı olamadığımızı söylemek isterim. Burada vatandaşımızın anlayışına sığınıyoruz. Yani bir deprem oluyor, bu depremde binalar hasarlı hale geliyor ve burada biz hak sahipliği oluşturuyoruz. Biz onlarla ilgili kira da dahil olmak üzere bütün maliyeti kendi üzerimize yüklenebilme kabiliyetine sahibiz. Ama vatandaşımız bu konuda biraz daha durayım, benim evim burada, çok hasarlı deseniz de bu kadar gözükmüyor gibi bir anlayış içerisinde oluyor. Bu depremden çıkaracağımız bir ders var. Eğer 4.9, 4.9 değil de 5.5 civarında bir şey olsaydı bu hasarlı binalarda insanlar oturmaya devam etseler biz bunun sorumluluğunun altından kalkamayız, biz bu bedeli ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"80 yıl önce Erzincan’da 7.9, 100 yılı aşkın süre önce Elazığ’da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi"

Bölgenin deprem hattında olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Burası bir deprem hattı, bundan yaklaşık 80 yıl önce Erzincan’da 7.9 şiddetinde bir deprem söz konusu oldu, büyüktü. 100 yılı aşkın süre önce yine Elazığ’da bu hatta 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bizim görevimiz bu depremlere hazırlıkları ortaya koyabilmek ve tedbir alabilmektir. Burada vatandaşlarımızla, halkımızla işbirliği içinde ancak bunu sağlayabilir, gerçekleştirebiliriz. Onun için buradan tekrar hem sorumluluklarımızı yerine getirmek açısından, hem yarın öbür gün böyle bir facia ile karşı kaşıya kaldığımızda hem bu facianın maliyetlerini yüklenmeme adına her birimiz için, milletimiz, devletimiz, gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için söylüyorum. Allahımıza çok şükürler olsun bunları sağlayabilecek ülkemizin, devletimizin gücü var. Onun için yapılması gereken iş olduktan sonra ’Eyvah ne yapacağız’ değil, mesele başımıza gelmeden yapabilmektir. Bu konuda bütün kurumlarımız bütün gayretleriyle çalışıyor. Sadece söylediklerimize itibar edilmesi bu konuda da özellikle bilim açısından hem de kurumların aldığı tedbirlerin yerine getirilmesi hususunun ortaya konulması gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Gözeli köyü Usanlar Mezrası’ndaki Ahmet Kaplan’ın depremde hasar gören evini inceledi. Köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, ardından ilçe merkezine geçti.

4 Nisan’da Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 565 konut ağır ve orta derecede hasar görmüştü.

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