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İçişleri Bakanı Soylu: Elimizdeki DEAŞ’lıları ülkelerine teslim ederiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan terör örgütü DEAŞ mensupları için, "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Elimizdeki DEAŞ’lıları ülkelerine teslim ederiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü DEAŞ'lıların durumu hakkında konuşan Soylu, "Geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar dönem dönem Türkiye girdi ve yakalandılar. Tüm güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bunlar yakalanınca ya cezaevine girerler ya da geri gönderme merkezlerine gönderilir. Biz bunları geri göndereceğiz. Yeni bir metot geliştirdiler, vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Şimdi de bulundukları yerlerde yargılansınlar diyorlar. Bu da yeni bir hukuk galiba. Terör konusunda yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu DEAŞ içişleri bakanı

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