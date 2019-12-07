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İçişleri Bakanı Soylu "Erzurum Tanıtım Günleri"nde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri"ne katıldı.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de düzenlenen "Erzurum Tanıtım Günleri"ne katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuşmasında, “Ortadoğu'yu barış ve esenlik coğrafyası haline Türkiye'miz getirecektir ve bu millet getirecektir" dedi.

"2020 ÖYLE BİR YIL OLACAK Kİ..."
Bakan Süleyman Soylu, “Terör örgütü var, onu da tasfiye ediyoruz. Türkiye'deki terör örgütü sayıları 500'e kadar düştü. Milletimize sözümüzdür, inşallah 2019'u görüyoruz, 2020 öyle bir yıl olacak ki; terör örgütlerinin artık dağda ne artık sesleri çıkacak, ne de kimsesi kalacak. Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

“HEM MİLLETİMİZE HEM DE COĞRAFYAMIZA SÖZÜMÜZDÜR"
Bakan Soylu "Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşlerim, buradan onlara da sesleniyorum, her gittiğimizde de söylüyoruz. Bizim bir tek görevimiz var, o da bu ülkede kardeşliği tahsis etmek, bu ülkede zenginliği tahsis etmek, bu ülkede büyümeyi tahsis etmek ve bunu sağlamaktır. Kim bizim zenginliğimize ve büyümemize musallat olmaya çalışıyorsa elbette ki, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz nasıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus tarihini yenmişsek, bugün etrafımızdaki coğrafyayı, Ortadoğu'yu, etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsızlığa getirmeye çalışanlara bir çift sözümüz var. Hem milletimize sözümüzdür, hem coğrafyamıza sözümüzdür, hem de Allah'ımıza sözümüzdür. Ortadoğu'yu da barış ve esenlik coğrafyası haline Türkiye'miz getirecektir ve bu millet getirecektir.
(FOTOĞRAF)

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