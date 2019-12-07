İçişleri Bakanı Soylu "Erzurum Tanıtım Günleri"ne katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize, büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Soylu, Sultangazi'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde, hem bulunulan makamların,

hem de hayatın, nihayetinde gelip geçici olduğunu dile getirerek, bugün kendilerinin olduğu kürsülerde yarın başkalarının olacağını söyledi.

Asıl meselenin, giderken arkada ne bırakıldığı olduğunu aktaran Soylu, "Önemli olan bizden sonraki nesillere neyi miras bıraktığımızdır. Bakın Erzurum'un büyükleri, geçmiş insanları, bugünün Erzurumlularına övünülecek bir kimlik miras bırakmış. Kadim bir medeniyet aklı, bir vatan sevdası, birlik ve kardeşlik ruhu bırakmış, iman ve itikat bırakmış. O güzelim Yakutiye Medresesini yapanlar, Çifte minareli medreseyi yapanlar bu şehre sadece taş binalar değil,

aynı zamanda bir ruh bırakmış. İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi Hazretleri,

ilim, ve maneviyat bırakmış. Nene Hatun, Fatma Hatun, bu şehre bir cesaret, kahramanlık

ve vatan sevdası miras bırakmış. Geçmiş büyüklerimiz bu ülkenin her karış toprağına,

yaptıkları iyi işlerle güzel miraslar bırakmış." diye konuştu.