HABER

İçişleri Bakanı Soylu "Erzurum Tanıtım Günleri"ne katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu: - "Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize, büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz" - "Çocuklarımızın PKK diye bir terör örgütün olmadığı bir ülkede yaşasın istiyoruz. Dün 4 terörist gitti bugün de Şenyayla'da 5 terörist, evlatlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bu mücadeleyi çocuklarımız yarın zorluk çekmesin diye yapıyoruz. 40 yıldır bu ülkede terör örgütü konuşuluyor. Artık çocuklarımız konuşmasın istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize, büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Soylu, Sultangazi'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde, hem bulunulan makamların,
hem de hayatın, nihayetinde gelip geçici olduğunu dile getirerek, bugün kendilerinin olduğu kürsülerde yarın başkalarının olacağını söyledi.

Asıl meselenin, giderken arkada ne bırakıldığı olduğunu aktaran Soylu, "Önemli olan bizden sonraki nesillere neyi miras bıraktığımızdır. Bakın Erzurum'un büyükleri, geçmiş insanları, bugünün Erzurumlularına övünülecek bir kimlik miras bırakmış. Kadim bir medeniyet aklı, bir vatan sevdası, birlik ve kardeşlik ruhu bırakmış, iman ve itikat bırakmış. O güzelim Yakutiye Medresesini yapanlar, Çifte minareli medreseyi yapanlar bu şehre sadece taş binalar değil,
aynı zamanda bir ruh bırakmış. İbrahim Hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi Hazretleri,
ilim, ve maneviyat bırakmış. Nene Hatun, Fatma Hatun, bu şehre bir cesaret, kahramanlık
ve vatan sevdası miras bırakmış. Geçmiş büyüklerimiz bu ülkenin her karış toprağına,
yaptıkları iyi işlerle güzel miraslar bırakmış." diye konuştu.

Soylu, bugün ülkenin dört bir yanında özgür ve bağımsız yaşandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin doğusundan batısına her noktasında ezanlar okunuyor. Erzurumlular büyük bir mühür vurdunuz bu vatana. Bu vatanı ele geçirmeye çalışanlara büyük bir ders verdiniz. Ne zaman zora düşsem Erzurumlu hemşehrilerim her zaman bize güç ve kuvvet vermiştir, sofrasını açmıştır. Bugün de ne zaman zora düşsem aklımdan hep sizin yiğitliğiniz geçer. Çocuklarımız, PKK diye bir terör örgütünün olmadığı bir ülkede yaşasın istiyoruz. Dün 4 terörist gitti bugün de Şenyayla'da 5 terörist, evlatlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bu mücadeleyi çocuklarımız yarın zorluk çekmesin diye yapıyoruz. 40 yıldır bu ülkede terör örgütü konuşuluyor. Artık çocuklarımız konuşmasın istiyoruz. Onlar doktorluğu, mühendisliği, hemşireliği konuşsunlar. Üniversitelerde bilim ve ilim konuşsunlar.

Geçen hafta Adıyaman'a gittim, herkes büyük bir heyecan yaşıyor. Yaptığımız sohbetlerin şekli değişmiş. Daha sonra Ardahan'a gittim, 17 bin insanımızın çalışacağı bir tesisin temelini attık. Eğer terör ve huzursuzluk olsaydı dünyadan ve Avrupa'dan önemli markalar oraya gelip, yatırım yapabilirler miydi? Türkiye'nin geldiği durum budur. Tunceli de turizm son 3 yılda yüzde 350 arttı. Diyarbakır ve Mardin'de yine öyle arttı, otellerinde yatmaya yer yok. Biz güçlü kuvvetli ve kudretli bir milletiz. 'Niye Barış Pınarı Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını yaptınız?' şeklinde sorulara muhatap olduk. Ne olsaydı? Yapmasaydık da ülkemizi ele mi geçirselerdi?"

Soylu, herkesin bir zamanlar, "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez" dediğini hatırlatarak, "Bugün öyle değil, tam 18 yıldır bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Bugün orada, hastane, okul, yol, hemşire var. Bugün Batı'da ne varsa Doğu'da da var. Bu millete sözümüzdür, 2020 öyle bir yıl olacak ki terör örgütlerinin artık dağda ne kimsesi kalacak ne de sesleri çıkacak. Bizim görevimiz bu ülkede kardeşliği tesis etmektir. Kim kardeşliğimize büyümemize musallat oluyorsa elbette buna müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmişsek bugün etrafımızdaki coğrafyaya, Ortadoğu'ya da barış ve huzuru Türkiye getirecektir, bu millet getirecektir. Bu gücü sizin duruşunuzdan buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!Defne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!
500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geri döndü500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı’ndan ülkesine geri döndü
508 Suriyeli Tel Abyad'a döndü508 Suriyeli Tel Abyad'a döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Tanıtım Günleri İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle kahvehaneye saldırı: 1 ölü, 2 yaralı 

Pompalı tüfekle kahvehanede dehşet saçtı!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine sert tepki

MSB'den 'Nobel Ödülü' tepkisi: Tarihi hatadan bir an önce dönülmeli

Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler

Akdeniz'de art arda depremler!

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren Özdemir'in katilinin babası da katil çıktı

Katilin babası da katil çıktı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk yangında hayatını kaybetti

Acı olay! 9 yaşındaki engelli çocuk kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.