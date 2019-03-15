İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Eline CHP gibi bir partiyi geçirdi, size söylemek istiyorum. 50 yıl sonra CHP’nin tarihinde bu adamın yönettiği dönemler kara bir leke olarak kalacak" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhur İttifakı mitingi kapsamında Eskişehir’in merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde vatandaşlara seslendi. Yağmurlu havaya rağmen dakikalar öncesinden alana gelen vatandaşlar, Soylu’ya sevgi gösterisinde bulundu. Coşkulu kalabalığa hitap eden Soylu, yağmura rağmen alanı dolduran kalabalığa teşekkür etti.

“Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın burnundan getireceğiz”

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Soylu, “Bu ülke öyle sahipsiz değildir, 13-14 yaşındaki çocukları bu PKK’nın hayvanları alıp dağa götürdüler. Annesinin saçını okşama yaşındaki çocukları, orada onları taciz ettiler, orada onlara tecavüz ettiler. Fiziklerine göre kimine pantolon, kimine etek giydirdiler. Oradan Türkiye’ye gelip teslim olanlar anlattılar, hangi hayvanlıkları yaptıklarını. Biz insanız, biz aynı zamanda ifade etmem gerekir ki etrafındaki coğrafya ve dünyaya sözü olacak, elini uzatacak, merhamet ortaya koyacak, şefkati gösterecek, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Buradan sizlere söylüyorum 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, onların eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda onlara taciz edip tecavüz eden o Murat Karayılan hayvanı ile o Cemil Bayık hayvanına eğer onların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz” dedi.