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İçişleri Bakanı Soylu GAMER’i ziyaret etti

04.07.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bitlis’te Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu GAMER’i ziyaret etti

Sabah saatlerinde Muş’tan helikopterle Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesi’ne gelerek güvenlik toplantısı gerçekleştiren Bakan Soylu, ardından TOKİ 4. Etap’ta bulunan GAMER’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

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ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

GAMER’de çalışan 6 kurum personeli ile gelen çağrılar üzerine sohbet eden Soylu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Soylu, çağrı cevaplama süresinin daha da kısaltılması gerektiğini belirtti. Soylu, daha sonra Ankara’ya gitmek üzere ilden ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Süleyman Soylu
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