İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı programlara katılmak üzere Hakkari'ye geldi.

Bakan Soylu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, askeri erkan, kurum amirleri ve kadın futbol takımı tarafından karşılandı.

Burada kadın futbolcularla sohbet eden Bakan Soylu, protokol üyeleri ile kara yoluyla Hakkari'ye geçti.

Valilik binası önünde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Soylu, çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti ve Hacı Sait Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Soylu, program kapsamında kentteki kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

