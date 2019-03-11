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İçişleri Bakanı Soylu: “HDP, PKK’nın siyasi koludur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke’de sivil toplum kuruluşu ve muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada HDP’nin PKK’nın siyasi kolu olduğunu belirtti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın’a geldi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Söke’de sivil toplum kuruluşu ve muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada HDP’nin PKK’nın siyasi kolu olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın’a geldi. Soylu, ilk olarak Aydın’ın Söke ilçesinde STK ve muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantının ardından Söke Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yapan Soylu, daha sonra ilçeden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin 1960 ve 2002 yılları arasında her anlamda kayıpla yaşadığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin 1960-2002 yılları arasındaki çektiği bütün patinajların, kayıpların müsebbibi ilk adımı sizin hemşehrinize yapılan o 27 Mayıs günüdür. Yıllarca 27 Mayıs’ı bu millete bayram olarak kutladılar. Cumhuriyet Bayramını, 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı anlıyoruz, 27 Mayıs’ın ne olduğunu bir türlü anlatamıyorduk. O zamanlar çocuktuk, biraz büyüyünce anladık ki, aslında bize bir zulmü bir haksızlığı yıllarca bayram olarak kutlatıyorlarmış. Millete vurulan prangayı bir bayram olarak kutlattılar. Bu millet prangayı kabul etmez. O zihniyet bugünlere kadar gelmiştir. Bugün hâlâ aynı kafada insanlar vardır. Siyasete sandığa değil, meşru olana değil, kirli pazarlıklara, hileli siyasete inanan insanlar var. Biz bugün efendilerle mücadele ediyorlar. Bugün bir ittifak kurup, adına Millet İttifakı diyorlar, biz içinde şer görüyoruz, onun için şer ittifakı diyoruz. Matruşka gibi birbirlerinin içine giriyorlar. İçlerinde HDP onun içerisinde PKK, FETÖ, 27 Mayıs’ı ve 28 Şubat’ı yaptıranlar var. Bugün biz ittifakla değil organizasyonla karşı karşıyayız. HDP bizim bildiğimiz siyasi partilerden biri değildir. HDP, PKK’nın siyasi koludur” dedi.

“Bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzur var”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzur ortamı olduğunu belirterek, “Bugün Doğu ve Güneydoğu’da huzur var. Bu huzuru Allah’a şükür milletimiz sayesinde oluşturduk. Söke’de insanlarımız 24 saat bir yerden bir yere rahat içinde gidebiliyorsa, bilmenizi isterim ki, Doğu ve Güneydoğu’da bir anne ve kızı istediği yerde istediği saatte güven içinde gezebiliyor. Orada herkes huzur içerisindedir. Bana kızıyorlar ben sert konuşuyormuşum. Kadının biri diyor ki ‘Ben sırtımı HDP’ye PKK’ya dayadım’. Ne söyleyeyim yani sırtını mı sıvazlayayım, dediğim şu sana dört tane duvar verdik, ister o duvara, ister bu duvara daya dedik. 13-14 yaşındaki kızları dağlara çıkarıp orada, hayvan Murat Karayılan’a, o hayvan Cemil Bayık’ın masasına meze yaparken, biz onların anneleri, babalarına ne anlatacağız. Şimdi bize nazire yaparcasına biz Doğu ve Güneydoğu’da buraları kapattınız ama, bizim kalbimize büyükşehirlere girerek belediye meclis üyesi atayarak, size bunun bedelini ödettireceğiz diyenlere sessiz mi kalalım” dedi.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz”
Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptıklarını kaydeden Bakan Soylu, “Söke’de bir takım işler kulağıma geldi. Eğer iki ay içerisinde bu uyuşturucu satıcılarını anasından doğduğuna pişman etmezsem, ben de insan değilim. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Bir günde 7.2 ton esrar yakaladık. Avrupa’nın 18 ülkesinin bir yılda yakaladığından daha fazlasını yakaladık. 2018 yılında toplam yakaladığımız kokain miktarı iki ayda bir tonu aştı. 260 ton bonzai madde ele geçirdik. 941 kişinin uyuşturucudan öldüğü rakamını görünce Cumhurbaşkanımıza koştuk gittik. Burada büyük bir problem var. Bu bonzai denen uyuşturucu çocuklarımızı zehirliyor. Aileleri yok ediyor. Cumhurbaşkanımız gereğini yapın diyerek tam donanımlı talimat verdi. Uyuşturucu satışı yapan 57 bin kişiyi kodese gönderdik. 275 mafya örgütünü çökerttik, 10’u ulusal bazda” dedi.
Konuşmasının devamında, Türkiye’yi güçten düşürmek isteyenlere, allak bullak etmek isteyenlere müsaade etmemelerini ifade eden Soylu, “Şurada seçimlere 20 gün var. Gidebildiğiniz bütün evlere gidin. Sizden güç, kuvvet, destek istiyoruz. Sizden Aydın’da tüm belediyeleri kazanabilecek bir sonuç istiyoruz. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Kılıçdaroğlu’nun ayağını zafer adımıyla içeriye attırmayın” diye konuştu.

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