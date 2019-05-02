İçişleri Bakanı Soylu, IDEF’19 fuarını gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF’19 14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı gezdi. Soylu, yerli cihazlar ve silahlar hakkında görevlilerden bilgi alıp, köpeklerin gösterilerini izledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı gezdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının standını gezen Soylu, görevlilerden yerli cihazlar ve silahlar hakkında bilgi aldı. Soylu daha sonra, jandarma köpeğinin eğitmeni eşliğinde yaptığı gösteriyi ve polis köpeğinin erik dalı gösterisini izledi.



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