HABER
  4. İçişleri Bakanı Soylu: “İdlib’den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi”

İçişleri Bakanı Soylu: “İdlib’den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İdib’den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İdib’den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi. Bombalarla, varil bombalarıyla... Şu anda AFAD’ımızdan ve Kızılayımıza, tüm yardım derneklerimizden devletimizin tüm anlayışlarına ve belediyelerimize kadar herkes orada o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarf ediyor. Biz Avrupa ve batı değiliz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ankara Kızılcahamam’da Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü “Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimi” programına katıldı. Bakan Soylu, hitabında bazı ülkelerin Türkiye’nin ayağının tökezlemesini beklediğini, bu ülkelerin böyle bir durumda Türkiye’nin üzerine kapaklanmak isteyeceğini belirtti. Yurt dışında eğitim görecek olan öğrencileri akıncılara benzeten bakan Soylu, “Gittiğiniz ülkede Türkiye’nin hassasiyetlerini unutmayın” diye konuştu.
Soylu, kendilerinin de Türkiye’nin önündeki taşları temizlemeye ve bölgedeki huzuru getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Gittiğiniz ülkelerdeki tüm yöneticiler dünyadaki yoksulluklara sırtını dönen insanlardır. Biz 2 bin dolardan 10-11 bin dolara çıktık şımarmadık. 400 yıllık komşularımızı bırakmadık. Suriyeli kardeşlerimize sırtımızı dönmedik, hala dönmüyoruz. İdib’den 300 bini aşkın insan son 1 ayda yerinden edildi. Bombalarla, varil bombalarıyla... Şu anda AFAD’ımızdan ve Kızılayımıza, tüm yardım derneklerimizden devletimizin tüm anlayışlarına ve belediyelerimize kadar herkes orada o insanların ve çocukların çıplak ayaklarının ayakkabıyla, çorapla buluşması ve rahat bir yerde kafalarını yastığa koyabilmeleri için çaba sarfediyor. Biz Avrupa ve Batı değiliz. Kendi medeniyetimizi parayla değiştirmeyiz, zenginlikle şımarmayız. Onun için dünyaya söyleyecek sözümüz var. Ne yapmalıydık yani Suriyelileri orada bıraksaydık da varil bombaları altında çocukları ölse miydi? Daha geçen gün 8 kişi, 7’sini de bulamadık. Ege Denizi’nde Fethiye açıklarında battılar ve öldüler. Siz evlat değil misiniz, biz evlat değil miyiz? Hangi anne ve baba çocuğunu meçhule götürür. Bir anne binlerce kilometre Van ve Ağrı sınırına gelsin de 8 metre karın altında çocuğuyla beraber can versin, bunu bilen anlatsın. Bizim Batı’dan farkımız bu. Biz vicdanını parayla satmış bir millet değiliz” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu’nun konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sahneye gelerek Soylu’ya içerisinde tavus kuşu figürü bulunan çini hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
İranlı General Süleymani bugün Kirman’da defnedilecekİranlı General Süleymani bugün Kirman’da defnedilecek
Belediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdıBelediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı
1/

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

Sibel Ünli'nin intiharının ardından İYİ Parti'den hükümete çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden suçlamıştı! Ali Babacan'dan cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

İmamoğlu: Erdoğan ile cuma namazında karşılaştık, talebimi ilettim

'Erdoğan ile karşılaştık, talebimi ilettim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.