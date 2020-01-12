İçişleri Bakanı Soylu, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin açılışında konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa ilişkin, "Kobani olaylarını hatırlıyor musunuz? Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor." dedi.

Bakan Soylu, Kastamonu'da Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık bölgesinde ve dünyada güçlü bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan dolayı taşıdığı riskler olduğunu belirten Soylu, terörle mücadeleye işaret ederek, "Ama bilin ki Türkiye'nin yolu doğru yoldur. Çok çalışacağız, güçlü ve zengin bir Türkiye olacağız." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin adını karalamaya çalışanlar olduğunu belirterek, "Sağda solda birileri bu ülkeyi yangın yeri gibi göstermeye çalışsın. Sağda solda 'bu ülkede can güvenli yok' diye saçma sapan kara bir propaganda yapsınlar. Herkes her şeyi görmektedir. Rakamlar gerçeği yansıtmakta. 15 Temmuz ihanetinden bir yıl önce ülkemize gelen turist sayısı 41 milyondu. 15 Temmuz ihaneti ve oluşturulmak istenen terör baskısı sebebiyle bir yıl içinde bu sayı yüzde 24 azalıp 30 milyonun altına düştü." diye konuştu.