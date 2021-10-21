İçişleri Bakanı Soylu İran'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran’ın başkenti Tahran’da İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’yle biraraya geldi. İki bakan Türkiye ve İran arasında güvenlik alanında yapılacak işbirliklerini kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan bilgi notunda “Bakanımız Sn.Süleyman Soylu’yla, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmet Vahidi arasında gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından; Bakanlığımız ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı” ifadelerine yer verildi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Soylu, Türkiye ve İran’ın PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda ortak çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. Soylu, imzalanan mutabakatın buna dair kararlılığın bir işareti olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki ülke arasında terör ve kaçakçılıkla mücadele gibi konularda birlikte mücadele edebilmek adına ortak çalışma grupları kurulduğunu da hatırlattı.

