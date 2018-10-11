İçişleri Bakanı Soylu İranlı mevkidaşını kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her zor dönemde karşılıklı iş birliğimiz ve adımlarımız, bizleri hem umutlandırmış hem cesaretlendirmiş hem de kuvvetlendirmiştir." dedi.

Soylu, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Konuk Bakanın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makamda görüşmelere devam edildi.

Soylu burada yaptığı konuşmada, mevkidaşını Türkiye'de görmekten onur duyduğunu, İran ile Türkiye arasında tarihi bağların olduğunu, iki ülkenin özellikle son iki yılda iş birliği ve sorumluluk kapsamında önemli adımlar attığını ifade etti.

Bakanlar düzeyindeki sıkı iş birliğinin yanı sıra aynı zamanda bakan yardımcıları ile emniyet, jandarma ve göç konusunda aynı iş birliğinin sürdüğünü anlatan Soylu, bu ilişkinin son dönemde üst düzeye ulaştığını söyledi.

Terör, uyuşturucu, düzensiz göç, kaçakçılık, sınır güvenliği gibi konularda iki ülkenin müşterek mücadele sergilediğini hatırlatan Soylu, bu konuların heyetlerarası görüşmelerde de ele alınacağını dile getirdi.