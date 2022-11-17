İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkiidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.

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Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmed Vahidi arasındaki telefon görüşmesinde;

◾İki ülke arasındaki sınır güvenliği,kaçak göçle mücadele,

◾Terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği konuları değerlendirildi pic.twitter.com/HDRX6z0E0d — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 17, 2022



