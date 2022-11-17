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  4. İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkiidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkiidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

17.11.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, İranlı mevkiidaşı Vahidi ile telefonda görüştü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kaçak göçle mücadele ile terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği konularının değerlendirildiği belirtildi.


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İran Süleyman Soylu

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