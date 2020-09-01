İçişleri Bakanı Soylu: "IŞİD'in Türkiye Emiri Yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD terör örgütünün sözde Türkiye emiri olarak bilinen kişinin yakalandığını açıkladı. Soylu, Mahmut Özden isimli bu şahsın önemli planlarla birlikte ele geçirildiğini belirtti.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı” ifadelerini kullandı.

Soylu, Giresunda gazetecilere yaptığı açıklamada da bir süre önce Emniyet’in Türkiye’de IŞİD örgütünün bir hareketliliğini tespti ederek çalışmalara başladığını söyledi.

Soylu “İstanbul’da kaleşnikofla eylem yapacağını tespit ettiğimiz bir DEAŞ mensubu kaleşnikofla ele geçirildi. Onun üzerinden ciddi bir araştırma başladı, talimatı nereden aldı, kimden aldı, ne şekilde aldı diye. Netice itibariyle Türkiye’de DEAŞ’in sözde emiri Mahmut Özden’e ulaşıldı. Evinde yapılan aramalarda ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarına el konuldu. Bilgisayarından elde edilen süreçlerden gerek Irak gerek Suriye’den sürekli talimatlar aldığı. 10-12 kişilik gruplarla eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı, bir takım silahların mühimmatların gömüleceği yerler ve bunların kimlerle irtibatlanacağı ve yine bir takım grupların özellikle Türkiye’ye ekonomik açıdan zarar verebilecek gruplarla eylem yapmak. Siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp Suriye tarafına götürülmesi konusunda planlar içerisinde olduğu ve çok net bir şekilde oradan aldığı talimatlar. Uygulama planlarıyla ele geçirildi. Operasyon devam ediyor. Onunla bağlantılı sorguları devam DEAŞ mensupları söz konusu” dedi.

İçişleri Bakanı açıklamasında emniyet ve istihbarat mensuplarını da operasyondan dolayı tebrik etti.

Soylu aynı zamanda IŞİD’in normalde yapmaması gereken eylemlerin de planları içerisinde olduğunu gördüğünü dolayısıyla bunların arka planlarına da bakılması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Ancak İçişleri Bakanı bu eylem ve planlara ilişkin bir detay paylaşmadı.

