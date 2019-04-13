HABER

İçişleri Bakanı Soylu: İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir

SEÇİM HABERLERİ  | 13.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de polisin seçmenlere yaklaşımıyla ilgili iddialara ilişkin, "Türkiye'ye taahhüdüm vardır. İspat etsinler istifa etmeyen namerttir! Çok net söylüyorum. Boş kağıdın altına imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'deki bir programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükçekmece'de polisin haneleri gezerek, seçmenlere yönelttiği sorularla ilgili iddiaların hatırlatılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Soylu, Türkiye'de 1946 ve 1982'de "talihsiz" seçimlerin yaşandığını, AK Parti hükümetleri döneminde ise birçok seçim yapıldığını, güvenlik güçlerinin seçim güvenliği için gayret gösterdiğini, Türkiye'de övünülecek en önemli kıymetlerden birinin seçim olduğunu söyledi.

"BU KADAR ACIMASIZ BİR İNFAZ ORTAYA KOYMAYALIM"

Soylu, Büyükçekmece'de polisin evleri gezerek seçmenlere yönelttikleri iddia edilen sorularla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Türkiye'ye taahhüdümdür. İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir. Bu kadar açık ve net. Benim istifa etmemden de çok sevinecek CHP'liler de var, HDP'liler de var. Çok net söylüyorum, boş kağıdın altına imzamı atarım. İnfaz yaparken bu kadar acımasız bir şekilde bir infaz ortaya koymayalım." diye konuştu.

Büyükçekmece'deki idari ve adli tahkikata işaret eden Soylu, "Bu olayı yapanın hiç kusuru, günahı yok mu? Kusur ve günah orada sadece bu görevi alan ve gerçekleştirmeye çalışan polis kardeşlerimizin mi? Biraz insaf ve vicdan. Eğer siyasette birisi bir hata yapıyorsa, birisi kazanmak için bütün ilçeleri alt üst etmişse bizim yapmamız gereken partisine bakmadan ona karşı topyekün cephe alabilmek. 'Bu yanlış yapılmıştır.' diyebilmek." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEYİN OLABİLMESİNİN AKIL TUTULMASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Büyükçekmece'de vatandaşlar tarafından herhangi polisin tutumuyla ilgili bir şikayet yapılmadığını vurgulayan Soylu, "Ben de iki üç gündür bu tartışmaları takip ediyorum. Böyle bir şeyin olabilmesinin bir akıl tutulması olduğunu düşünüyorum. Bir polisimiz veya jandarma görevlimiz gidip 'Hangi partiye oy veriyorsunuz?' diye sormaz. Çünkü görevi o değil. Hem yükümlülüğü yok hem de böyle bir alışkanlığı yok zaten." dedi.

Soylu, bazı ilçelerde oy sayımına devam edildiğini ve bu süreçte birçok tartışmanın yaşandığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen bir oy ile ilgili tartışma 45 dakika sürüyor. Sandık alanındaki sorumluluk oradaki seçim kurulu hakiminin sorumluluğunda. Buna rağmen bizim arkadaşlarımız bütün taraflara adaletli ve eşit muamele ediyorlar. Kimsenin bunlardan da bir şikayeti yok. Bırakın Büyükçekmece'yi diğer yapılan taraflardan da bir şikayet yok. Beni CHP'li arkadaşlar da aradılar. Milletvekilleri aradılar. 'Efendim böyle böyle bir durum var. Polisleriniz müdahale etse de insanlar gelmese.' dedi. 'Arkadaşlar gelmese demek ne demek? Eğer biz oraya bir kısıt koyarsak bu sefer şöyle bir tartışma doğar. 'İçişleri Bakanlığı talimatıyla birtakım insanların bu sayımı gözlemesi veya takip etmesi engelleniyor.' Tam tersi kim gelebiliyorsa gelsin biz güvenliğini sağlarız.' dedim. 'Haklısınız. Sizin böyle düşündüğünüzü düşününce biz de size hak veriyoruz.' dediler."

Maltepe'de oy sayımın yavaşlatılması için müdahale edildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Soylu, "Seçim, seçim hakiminin teminatı altındadır. Yürütmeyi o yapar. Seçim hukuku konusunda bilgi sahibiyim. Hiç merak etmeyin en ufak tereddütte arkadaşlarımız gerekli önlemi alırlar." karşılığını verdi.

(AA)

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
Maltepe'de oy sayımına ara verildi!Maltepe'de oy sayımına ara verildi!
Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verirAbdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Büyükçekmece yerel seçim 2019 istanbul

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan Suriyeli mülteci sorusuna yanıt!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Duyan bankaya koştu!

Duyan bankaya koştu!

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Diğer Haberler
Maltepe'de oy sayımına ara verildi!

Maltepe'de oy sayımına ara verildi!

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

Abdullah Gül'den seçim açıklaması: Bütün bunlar Türkiye'nin itibarına zarar verir

YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!

YSK itiraz edilen bir ilçe için daha kararını açıkladı!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Mehmet Özhaseki'den 'seçim' mesajı

Mehmet Özhaseki'den 'seçim' mesajı

'AK Partili Belediye Başkanı KHK'dan ihraç edildi' haberlerine açıklama!

'AK Partili başkan KHK'dan ihraç edildi' iddiasına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.