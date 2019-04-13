İçişleri Bakanı Soylu: İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'deki bir programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Büyükçekmece'de polisin haneleri gezerek, seçmenlere yönelttiği sorularla ilgili iddiaların hatırlatılması ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Soylu, Türkiye'de 1946 ve 1982'de "talihsiz" seçimlerin yaşandığını, AK Parti hükümetleri döneminde ise birçok seçim yapıldığını, güvenlik güçlerinin seçim güvenliği için gayret gösterdiğini, Türkiye'de övünülecek en önemli kıymetlerden birinin seçim olduğunu söyledi.

"BU KADAR ACIMASIZ BİR İNFAZ ORTAYA KOYMAYALIM"

Soylu, Büyükçekmece'de polisin evleri gezerek seçmenlere yönelttikleri iddia edilen sorularla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Türkiye'ye taahhüdümdür. İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir. Bu kadar açık ve net. Benim istifa etmemden de çok sevinecek CHP'liler de var, HDP'liler de var. Çok net söylüyorum, boş kağıdın altına imzamı atarım. İnfaz yaparken bu kadar acımasız bir şekilde bir infaz ortaya koymayalım." diye konuştu.

Büyükçekmece'deki idari ve adli tahkikata işaret eden Soylu, "Bu olayı yapanın hiç kusuru, günahı yok mu? Kusur ve günah orada sadece bu görevi alan ve gerçekleştirmeye çalışan polis kardeşlerimizin mi? Biraz insaf ve vicdan. Eğer siyasette birisi bir hata yapıyorsa, birisi kazanmak için bütün ilçeleri alt üst etmişse bizim yapmamız gereken partisine bakmadan ona karşı topyekün cephe alabilmek. 'Bu yanlış yapılmıştır.' diyebilmek." şeklinde konuştu.