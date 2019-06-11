İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul bunlara teslim edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Tersanesi'nde Şehir Hatları ve tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük barajlarının, tünellerinin Türkiye'ye yapıldığını, tüm bu hizmetlerin ülkenin ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için gerçekleştirildiğini aktardı. Soylu, israf iddialarına yönelik, "Çıkmışlar iki de bir 'İsraf ediyorlar' diyorlar. Biz neyin israfını yapmışız? Bu ülkeye 81 vilayette üniversiteler yaptık diye mi israflar yapmışız? Hakkari'de, Çorum'da, Kastamonu'da evlatlarımızı rahat şekilde üniversiteye gidiyor diye mi biz israf yapmışız? Biz neyin israfını yapmışız? Türk akımıyla mı israf yapıyoruz? Vatandaşımızın rahat rahat Türkiye'yi karış karış gezdiği havalimanlarıyla mı israf yapmışız? Ama onlar israf yapıyorlar. Gördünüz mü daha 1,5 oldu musakkadan VIP'lere, Koç'un özel uçağına kadar saltanat gezilerine başladı." şeklinde konuştu. İstanbul'da 1994'ten bu yana gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin bilgi veren Soylu, İstanbul'u çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek hem tecrübeli bir kadro hem de millete yabancı gelmeyecek bir anlayışın söz konusu olduğunu söyledi.

"SEÇİMLERİ BİR İDEOLOJİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜRECEKLER" Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Çok büyük bir gayret ortaya koymalıyız, çok çalışmalıyız. Endişem şudur; İstanbul'un gücü üzerinden 23 Haziran seçimlerini bir ideolojik kavgaya döndürecekler. Endişem budur. Bakın hemen büyük bir güç zehirlenmesi üzerine girdiler. Hadiseyi görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararını eleştirerek, böyle bir şeyin devlet ciddiyetine uymadığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti: "Bunun yüzünün İstanbul tarafından anlaşılmasını istiyorum. Bunun içinin de İstanbul tarafından anlaşılmasını istiyoruz. Atatürk portresini Büyükşehir Belediyesinden kendisi aldırıyor, dedikodu ediyor. Diyor ki 'Vali ilk geldiği gün onu indirdi' diyor. Allah'tan kameralar var da kendi adamlarını gönderdiği ve aldırdığı apaçık ortada. Yalanı Kılıçdaroğlu'nu arattırmıyor. Bunu çok net söylüyorum. Şurada gördüm ben 1,5-2 aydır takip ediyorum. Yalanı Kılıçdaroğlu'nu arattırır bir noktaya geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Gitti işte Trabzon'a inerken bize yapmak istedikleri kumpas apaçık ortadaydı."