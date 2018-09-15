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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Soylu, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısına katıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

İl Göç İdaresi'nin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ve ilgili daire başkanları iştirak etti.

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İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Süleyman Soylu

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