İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısına katıldı.

İl Göç İdaresi'nin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz ve ilgili daire başkanları iştirak etti.

