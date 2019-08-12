İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik alanında yaya öncelikli düzenlemelere değinerek, "Eskiden Avrupa'ya gidenler 'adımımızı attığımız zaman yaya geçidinde araba duruyor' derlerdi. Bilmenizi istiyorum ki aynısı da bizim ülkemizde yavaş yavaş olmaya başladı. Sadece kanunu getirmek değil, eğitimi de ortaya koymak belki de en önemli süreçlerimizden birisi olmalıdır." dedi.

Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programındaki konuşmasında, Kurban Bayramı'nın ülkenin dört bir yanında birlik ve huzur içerisinde geçtiğini ifade ederek, gelecek nesillerin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ve insanlığın buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Milletin beklentilerini karşılayabilmek ve gelecek nesilleri huzur içerisinde güçlü bir Türkiye'ye emanet edebilmek için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, karşılaştıkları musibet ve fitnelerin kendilerini yıldırmadığını, yarınlara daha güçlü bakmalarını sağladığını kaydetti.

Soylu, yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerin dönüşünde daha fazla çalışmaları gerektiği duygusunu yaşadığını dile getirerek, "Elimizi uzatmamız gereken çok yer var. Hem memleketimizin zenginliğini ve standardını yükseltebilmek için hem de etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya bir şeyler söyleyebilmek için. Bunun için güçlü olmaya ihtiyacımız var. Neler söylediler ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, milletimizin istikameti, demokrasiden aldığımız güç, savunma gücümüzde bir önemli adımı atmamıza vesile oldu. Getiremezler, başka ülkelerden çekinirler diyenler yine eski Türkiye'nin kodlarıyla konuştular ve yine yanıldıklarını gördüler. S400 Türkiye'ye geldi." diye konuştu.