İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramdan önce vatandaşların huzurlu bir şekilde köylerine, tatillerine, kasabalarına gitmelerini sağlayabilmek için tüm denetimleri ve tedbirleri ortaya koyduklarını, yollarda, neredeyse her 10 kilometrede bir denetimler yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Aynen dönerken de bunu sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz. Her şeyimiz var. Helikopterimiz, dronelerimiz var, havadan denetim yapabiliyoruz. Araçlarımız, motosikletlerimiz var. Polisimiz, jandarmamız var. Her biri bu denetimlerde özellikle kazaların olmaması için büyük çaba sarf ediyor. Çocukların okuldaki trafik eğitiminden tutun da kampanyalara kadar hemen hemen her noktada yaya öncelikli trafikte attığımız adımlara kadar kemerle ilgili attığımız adımlara kadar her noktada bambaşka bir tabloya ulaşmaya çalışıyoruz. Eskiden Avrupa'ya gidenler 'adımımızı attığımız zaman yaya geçidinde araba duruyor.' derlerdi. Bilmenizi istiyorum ki aynısı da bizim ülkemizde yavaş yavaş olmaya başladı. Sadece kanunu getirmek değil, eğitimi de ortaya koymak belki de en önemli süreçlerimizden birisi olmalıdır."

Soylu, konuşmasının ardından programa katılanlarla bayramlaştı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Eyüp Sultan Türbesi'nde dua eden Soylu, esnafla bayramlaştı ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.