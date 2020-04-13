İçişleri Bakanı Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

Soylu'nun "sokağa çıkma yasağı izdihamı" nedeniyle açıkladığı istifa kararı Erdoğan'dan döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, koronavirüs salgınını önlemek için 10 Nisan gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan "izdiham" görüntüleri nedeniyle aldığı istifa kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan döndü. Soylu'nun istifa kararını duyurmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" açıklamasıyla istifanın kabul edilmediği duyuruldu. Süleyman Soylu'nun sürpriz istifa kararı Ankara'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Süleyman Soylu saat 21.30 civarında Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa kararını duyurdu. Kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "af dilediği" istifa açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah milletimizi korusun..." https://twitter.com/suleymansoylu/status/1249403093151887362?s=20 Erdoğan kabul etmedi: N**i**hai karar Cumhurbaşkanı'na aittir İstifa açıklamasından kısa süre sonra, Soylu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmediği bilgisi kulislere yansıdı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapılarak istifanın kabul edilmediği duyuruldu. Açıklamada, Soylu'nun salgından bu yana geçen 1 ayı aşkın sürede yürüttüğü başarılı çalışmayla, kamu güvenliği konusunda sıkıntı çekilmemesini sağladığı ifade edildi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır. "Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. "Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. "Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir."

2018'de de istifanın eşiğinden dönmüştü İstifa kararı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Süleyman Soylu'yla ilgili ilk istifa iddiası, 25 Mart 2018'de gündeme gelmişti. Soylu, memleketi Trabzon'da yaptığı konuşmada, "Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum. En önemli görev Trabzon milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder" açıklaması yapmış ve bu sözleri istifa işareti olarak yorumlanmıştı. Daha sonra açıklama yapan Erdoğan, "Kabine ile ilgili değişiklik söz konusu değil. Arkadaşımızın istifası söz konusu değil. Türkiye'yi troller idare etmeyecek" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Kulislerde, Soylu'nun, halen kabinede Maliye Bakanı olan ve o dönem "omuz atma" polemiği ile gündem olan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la yaşanan anlaşmazlık nedeniyle istifa kararı aldığı ancak Erdoğan tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.

Son istifa kararından önce ne olmuştu**?** Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreç, 10 Nisan cuma akşamı başladı. İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan ve saat 24.00'te uygulamaya başlanacak sokağa çıkma yasağını saat 21.30 civarında duyurdu. Soylu da aynı akşam yaptığı açıklamalarda, "Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok" açıklaması yaptı. Kararın duyulmasının ardından, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere on binlerce kişi market, bakkal, tekel bayilerine hücum edince izdiham oldu, bazı yerlerde kavgalar yaşandı. Soylu, ikinci bir genelgeyle açıklanan detayları da çıktığı canlı yayınlarda aktarmış, fırın ve eczanelerin açık olacağını, marketlerin açılmayacağını ve toplu taşıma araçlarının da çalışmayacağını söylemişti. "Eleştirileri de hakaretleri de kabul ettim" Muhalefetin, 'sokağa çıkma yasağının açıklamasına ilişkin zamanlama hatası yapmak, on binlerce kişinin yaşamını tehlikeye atmakla' suçladığı Soylu, Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'ya yaptığı açıklamada, kararını "Yasağı erken saatte açıklasaydık, marketlere akın olsaydı daha mı iyi olurdu?" sözleriyle savundu.