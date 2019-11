İçişleri Bakanı Soylu, İTO'da konuştu (1)

Bazı belediyelere kayyum atandığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün önemli derecede bir adamını geçenlerde ele geçirdik. Öyle şeyler anlatıyorlar ki. Belediyelere atadıkları imar müdürünü dahi Kandil belirliyor. Ondan izinsiz hiçbir şey yapamazlar. Yapılacak her ihale, alınacak her kişi, atılacak her adım, yapılacak her festival Kandil tarafından belirlenmekte. Bir santim başka bir tarafa adım atabilme kabiliyetleri söz konusu değildir. Terör örgütü Türkiye sınırı dışında tabela değiştirip PKK'yı PYD, PYD'yi SDG yapıp Batı'yla birlikte iş birliğine girdi. İçeride terörle iltisaklı belediyelere görevlendirme yaparak dışarıda da Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı'yla beraber her iki alana da müdahale ettik. Türkiye olarak içeride PKK'yı bitirmeye en yakın olduğumuz dönemi yaşıyoruz."

Terör örgütü PKK'nın Avrupa uyuşturucu piyasasının tamamına yakınını elinde tuttuğunu ve orada haraç topladığını vurgulayan Soylu, ileride Avrupa içinde silahlı eylem yapmayacaklarını kimsenin garanti etmediğini, korkularının uluslararası raporlarına açıkça yansıdığını söyledi.