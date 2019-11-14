İçişleri Bakanı Soylu, İTO'da konuştu (2)

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında DEAŞ'a karşı yaptıkları 239 operasyonda 726 kişiyi gözaltına aldıklarını, yabancı terörist savaşçı (YTS) ile mücadele kapsamında ise 76 bin 665 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdiklerini belirterek, "Türkiye, DEAŞ'la mücadelede operasyonel kabiliyet üretti, hem meselesini çözdü, hem de Batı'yı bu sorumluluğa gerçek anlamda dahil etti." dedi. Bakan Soylu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık olağan meclis toplantısındaki konuşmasında Türkiye'nin terör problemlerinden biri olan DEAŞ'a değindi. DEAŞ'ın küresel bir terör örgütü olduğuna dikkati çeken Soylu, örgütün eylemlerinden yaşanan can kaybı noktasında dünyada en çok zarar gören ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Ortadoğu kaynaklı göçün önemli tetikleyicilerinden birinin DEAŞ olduğuna işaret eden Soylu, "Türkiye bununla Fırat Kalkanı Harekatı'yla göğüs göğüse çarpıştı. 3 bin 60 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi. Hiçbir Batılı ülkenin DEAŞ'la böyle bir mücadelesi söz konusu değildir. DEAŞ'ın videolarını gördükleri zaman Avrupalılar 3 gün alışveriş merkezine gidemedi, akılları altüst oldu. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden onları temizledi ve süpürdü. Bu işle ilgili en büyük tehdit bizim üzerimizde olmasına rağmen süpürdü. Operasyonlar gerçekleştirdik." diye konuştu.

- "DEAŞ'a karşı 239 operasyon yaptık" Sınır güvenliğinde önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Soylu, 2020'nin sonu veya 2021'in ortasında tüm sınırların gerek fiziki sistemlerini gerekse de elektrooptik kulelerini, aydınlatma, sensör ve gece görüş kameralarıyla hayal edilemeyecek bir noktaya taşıyacaklarını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ'a karşı yaptıkları operasyonlarla ilgili şunları aktardı: "Sadece 1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında DEAŞ'a karşı 239 operasyon yaptık ve 726 kişiyi gözaltına aldık. YTS ile mücadele kapsamında 76 bin 665 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdik. Batılı ülkeler için DEAŞ, sadece Ortadoğu'da olmak için bir bahaneydi. DEAŞ'la mücadeleleri, 'mış' gibi yapmaktan ibaretti. Zarfta çatışıyorlardı, mazrufta petrol pazarlığı yapıyorlardı. Oysa bugün kendi paylarına düşen sorumluluklarla yüzleşiyorlar. Kendi vatandaşları olan teröristleri geri alma konusunda nazlanıyorlar. Şimdi mecburen alıyorlar, almasalar da biz kapının önüne koyarız. Yani Türkiye, DEAŞ'la mücadelede operasyonel bir kabiliyet üretti, hem meselesini çözdü hem de Batı'yı bu sorumluluğa gerçek anlamda dahil etti."

- Avrupa'nın göçmenlere karşı tutumu Avrupa'nın göçmenler konusundaki tavrını eleştiren Soylu, "Zannettiler ki denizden gelemezler. Sınırları aşamazlar, bu problemlerin kendilerine yaklaşamayacağını zannettiler. Kabul edip etmemek bir yana politikaları yaklaştırmamaktı. Kıtaya ayak basmalarına müsaade etmemeye gayret ettiler. Buna izin veren hükumetlerle kendi içlerinde kavga ettiler. Bütün çağrılara kulak tıkadılar ya da yaklaştırmama çerçevesinde sözde çareler ürettiler. Bana neyin medeniyetini anlatıyorsun. Sen Libya'da çetecilerle anlaştın, Avrupa'ya oradan kaçak göç gelmesin diye çetecilere onları en ilkel sözde hapishanelerde tutturdun, işkence ettin. Sonra 'Buradan gelirlerse işkenceyi görürler. O nedenle bu hattı kullanmayın, Avrupa'ya gelmeyin.' korkusunu yarattın. Bunun parasını nereden verdin? AB fonlarından. Kime verdin? Çetecilere. Hani işkence yoktu, hani insan hakları. Bunu gerçekleştirenler de bunlara para verenler, bunu gerçekleştirenler. Orada illegal şekilde bu meseleyi yapanlar tarih önünde de mahkeme önünde de hesap verecektir. Hiç kaçarları, göçerleri yoktur. Avrupalı olmak Batılı olmak bunlardan yoksun kılınmak anlamına gelmez. İnsanlık adına bunun hesabını soracağız." diye konuştu.

Soylu, 2017'de 175 bin düzensiz göçmen yakaladıklarını anımsatarak, 2018'de bu rakamın 268 bin olduğunu, 2019'da da bu zamana kadar 385 bine ulaştığını kaydetti. - Afgan göçmen sorunu 2016'dan beri Batıya ciddi bir Afgan göçüyle karşı karşıya olduklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti: "2 milyon da İran da var. 'Buna kaynağında tedbir alalım.' diye defalarca söyledim. Allah'tan Afganistan ve Pakistan'la bu konudaki ilişkilerimiz iyi. İçişleri Bakanı olarak kendi arkadaşlarımdan daha çok Pakistan ve Afganistanlı mevkidaşlarımla görüşüyorum. Veya göçe kaynaklık eden ülkelerin bakanlarıyla görüşüyoruz. Sebep? Meseleyi kaynağında durdurabilmek için. Bu yıl 370 bine varan kaçak göç yakalamamız. Dünyada böyle bir şey söz konusu değil. Yunanistan yılda 400 bin kaçak göçmen yakalayacak, kepengi kapatır. Avrupa yılda 400 bin kaçak göçmen yakalayacak, kepengi kapatır. Biz 400 bin kaçak göçmen yakalıyoruz. Bu basit bir operasyon değil. Bugüne kadar bunun 80 binini geri gönderdik. Yakalayacaksın, geri gönderme merkezine göndereceksin, uçak biletini alacaksın, orayla anlaşacaksın, seyahat belgesini alacaksın, sana izin verecek, ülkesine geri göndereceksin. Bunların her biri bir operasyon. Bunların tamamını Türkiye başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu yıl 400 bini aşacakmış gibi görünüyor. Böyle bir artış katlanılabilir bir artış değildir. Aynı zamanda kronik problemlere de bir işarettir. Batı ne bu insanları ne de orada oluşturduğu problemi görmek istemiyor. Kimse kusura bakmasın, Avrupalı da Amerikalı da bu işin ceremesini bizim kadar çekmek zorundadır. Bu ülkenin insanı kadar bu millet kadar çekmek zorundadır. Göçe kaynaklık eden ülkeleri o hale biz getirmedik. Kaçak göçün yoğun olduğu bölgeye bakın, oraya kimlerin askeri müdahalede bulunduğuna bakın cevabını alırsınız."

Soylu, konuşmasının devamında uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, büyükşehirlerde asayiş hususlarındaki rakamlardan bahsederek, Türkiye'nin bu alanda attığı adımlara dikkati çekti. - "Dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz" Geçici koruma statüsündeki sığınmacıların hangi ile yerleştirileceğine dair belli parametreler olduğunu aktaran Soylu, Türkiye'nin 4 milyon insanı başarılı bir şekilde karşıladığını ve süreci başarışı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Soylu, Suriyelilerin geldikleri andan itibaren bütün kimliklendirme çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, "İlk geldikleri anda bütün biyometrik verileri alındı. Artı bütün çocuklarının kayıtları alındı. Aşıları birebir takip edildi. Eğitim meseleleri takip edildi. Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir sığınmacı topluluğu çocuklarını yüze 60'ın üzerinde okula gönderemedi. Bizde ilkokullaşma oranı yüzde 96'nın üzerinde. Bu çok başarılı bir süreçtir. Bu, onların bu topraklarda bu ülkenin kurallarına uymaları açısından da önemli bir süreçtir." dedi.