İçişleri Bakanı Soylu: "Kadına şiddeti asla kabul etmeyeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına şiddeti, aile içi şiddeti asla kabul etmeyeceğiz ve burada bir rakamı bile bizim için büyük bir rakamdır. Bizim onu kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Soylu, Bakanlık'taki Anadolu Restoran'da kadın mülki idare amirlerini kabul etti.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, kadın kaymakamlar, vali ve vali yardımcılarının verimli çalıştıklarını, bu yapıyı genişletmeyi, yoğun olarak insana temas eden bu meslekte kadınların gücünü, bakış açısını, hassasiyetini

daha fazla işin içine katmayı istediklerini söyledi.

Tarihte güçlü kadın profillerinin bulunduğunu ifade eden Soylu, bir şekilde iradelerini ortaya koyan, gidişatı değiştiren, yönlendiren güçlü kadın karakterlerin olduğunu anlattı.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binasında ailelerin 100'üncü gününe giren eylemine değinen Soylu, şunları söyledi:

"Bu işin işaret fişeğini çakan, sürükleyen de elbette ki bir kadın ve anne iradesidir. 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olmuş

bir terör örgütüne karşı ses yükselten, evlatlarını isteyen, terörü lanetleyen, ısrar eden,

meselesine sahip çıkan bir kadın iradesine Türkiye 100 gündür şahit olmaktadır. Yıllarca kadını ve genç kızlarımızı istismar eden PKK terör örgütü. 'Kadını özgürleştireceğiz' diye dağlara çıkartıp, orada eline silah verip, onu kendi ülkesine, milletine ve devletine karşı hale getirenlere bu 100 gündür büyük bir ders verilmektedir. Yıllarca Avrupa'nın PKK'yı desteklemesinin temel sebeplerinden birisi sözde kadını özgürleştirme programıdır. Terörist yapıp dağa çıkararak. Güya sekülerleşmede kendilerine ait bir ortaklık, bir paydaşlık bulmuşlardır. PKK terör örgütü yıllarca bu sözde istismarla Avrupa'yı avlamıştır ve hala devam etmektedir."