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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. Kadına bir koruma, koruyucu vermeyeceğiz. Erkeği de takip edeceğiz. Özellikle elektronik kelepçe ile takip edeceğiz."
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. Kadına bir koruma, koruyucu vermeyeceğiz. Erkeği de takip edeceğiz. Özellikle elektronik kelepçe ile takip edeceğiz."
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29.12.2019 23:19 |
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Sadece kadını takip etmeyeceğiz. Kadına bir koruma, koruyucu vermeyeceğiz. Erkeği de takip edeceğiz. Özellikle elektronik kelepçe ile takip edeceğiz."
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