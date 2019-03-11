İçişleri Bakanı Soylu Kahramankazan’da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan’daki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Bakan Soylu, "Bu yiğit adamın, bu gönlü geniş adamın, bu Kahramankazan’ın evladı Serhat Oğuz’un emrindeyim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan’daki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Cumhur İttifakı’nın Belediye Meclis üyesi adayları, AK Parti ve MHP Kahramankazan ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Soylu’ya sevgi seli

Bakan Soylu’nun Kahramankazan’a geleceğini öğrenen vatandaşlar, gündüz saatlerinden itibaren seçim irtibat bürosu açılışı için Ankara Bulvarı’na kurulan platformun ve belediye binasının önünde toplanmaya başladı. Bakan Soylu, burada kendisini bekleyen yaklaşık 15 bin kişiye hitap etti.

Erdoğan’ın selamını iletti

Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Bakan Soylu, "Buraya, bir başka kahramanlar diyarı olan Sivas’tan geliyorum. Size onların selamını getirdim. Yalnızca onların değil, sizlere sevdalı olan, içinizden birinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Allah sizden razı olsun” diye konuştu.

Bakan Soylu, vatandaşlardan 31 Mart seçimlerinde AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz’a ve Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye destek vermelerini istedi. Soylu’nun vatandaşlara yönelttiği, “Serhat Oğuz başkanımızı seviyor musunuz? 31 Mart’ta Serhat Oğuz’la sandıkları patlatacak mısınız? 31 Mart’ta Kahramankazan’dan Cumhur İttifakı’na rekor çıkarmaya hazır mısınz?” sorularına alanı dolduran binlerce vatandaş hep bir ağızdan “evet” yanıtını verdi.

Kahramankazanlı vatandaşlara, Serhat Oğuz’un arkadaşı ve dostu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerin daha da artarak devam edeceğini söyledi.