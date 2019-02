İçişleri Bakanı Soylu kanaat önderleriyle bir araya geldi

Soylu, seçimler dolayısıyla sahada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece bu seçim değil, son 6-7 yıldır yaşadığımız tüm seçimlerde milletimize kendimizce bir derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz etrafımızda, ülkemizde yıllardır sistemli bir anormallik yaşıyoruz. 1950’lerin ortalarından beri, 1960 ihtilalinden beri bu işleri yaşıyoruz. Nedir yani, bu kadar zamandır iktidara gelen siyasetçilerin, yöneticilerin hepsi mi basiretsizdi? Bunlar dünyanın her yerinde olan işler miydi? Dünyanın bizim ölçeğimizdeki hangi ülkesinde bizdeki gibi her ülkesinde on yılda bir darbe oluyordu? Dünyanın her yerinde Müslümanlar yaşıyor, hangisinde kadınların başörtüsü bizdeki kadar mesele olmuştur? Dünyanın hangi ülkesinde IMF bu kadar palazlanabilmişti ve ülke yönetiminde söz sahibi olabilmişti? Biz bunların hepsini yaşadık."

- "Erdoğan ve Bahçeli’nin meselesi, birilerinin 31 Mart sonrasındaki karanlık hayalleriyle"

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002’den beri verdiği mücadelenin özünün anormalliklerin temeliyle ilgili olduğunu belirten Soylu, "Anayasa değişiklikleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli, terörle aktif mücadele stratejisi, göçü yönetmemiz, uyuşturucuyla mücadele stratejimiz, vesayet kurumlarıyla mücadelemiz, esas itibarıyla etrafımızdaki bu sistemli anormalliğin kırılmasına ve bu ülkenin istikrara, normale kavuşmasıyla ilgilidir. Sistemli anormallik diyorum çünkü asıl tehlike, bunun birçok insan tarafından normal görülmesidir. Recep Tayyip Erdoğan bununla mücadele etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan’ın kavgası şu veya bu partiyle değildir. Erdoğan’ın ve AK Parti’nin mücadelesi; 60-70 yıldır, millet iktidara geldikten beri bu ülkenin yaşadıklarıyla ilgiliydi. Hem Recep Tayyip Erdoğan’ın, hem de Sayın Devlet Bahçeli’nin meselesi, partilerle, belediye başkanlıklarıyla değil, birilerinin 31 Mart sonrasındaki karanlık hayalleriyle ilgilidir." değerlendirmesini yaptı.