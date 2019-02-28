İçişleri Bakanı Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin." dedi. Bakan Soylu, Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Sandığa bugün için gitmiyoruz. 40 yıllık mücadelemizin sonucu olarak gidiyoruz." söylemine tepki gösterdi. "40 yıllık mücadelesi nedir, PKK. PKK, 40 yıl önce kuruldu da onun için." diyen Soylu, şöyle devam etti: "Bunları şımartmaya gelmez. Meclisteki İçişleri Bakanlığı Komisyon Bütçesi'nde adını sanını bilmem, onların adının sanının da bir önemi yok zaten. Çünkü kendi kişilikleri yok. Onlar PKK'nın oradaki robotları olarak konuşuyorlar. Bize dedi ki, yüzümüze karşı; Şırnak'taki, Mardin'deki askerleriniz, polisleriniz, işgal askerleri, işgal polisleri. Ben ağzının payını verdim, haddini bildirdim ama o sözü söyleyene değil, buna o sözü söyletene bakmamız lazım." - "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin'

"Bir oy CHP'ye, bir oy da HDP'ye vereceksiniz." diyenlerin Türkiye'nin başına musallat edilmemesini isteyen Soylu, şunları kaydetti: "Benim size söyleyeceğimiz tektir. Kime bakarsanız bakın, neyi söylerseniz söyleyin ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin. Benim sorumluluğum kadar sizlerin de sorumluluğu var. Bu ülke benim ülkem olduğu kadar sizlerin benden daha fazla ülkesi. Bu ülke hepimizin ülkesi. Ne olursunuz musallat etmeyin. Bunların çünkü buradan elde edeceği güçle beraber atacağı adımları hesap dahi edemeyiz. Bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız." Soylu, terör örgütü yandaşlarının öne bir kişi koyup, arkasında istedikleri gibi bir dünya dizayn edebileceklerine dikkati çekti. - "İstanbul bütün dünyanın göz bebeğidir" İstanbul'un önemli bir kent olduğunun altını çizen Soylu, "İstanbul bütün dünyanın göz bebeğidir. Biz İstanbul'a elimizdeki inci gibi bakmak zorundayız. Onu iyi yönetmek zorundayız, iyi insanlarla yönetmek zorundayız. Yarın öbür gün birilerinin oyuncağı olacağı kişilerle değil, adım attırılmayacak kişilerle beraber değil, bu kadar açık ve net..." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın meselelerin çözümünde en yetkin, pratik, gönlü geniş ve Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en tecrübeli insanlardan biri olduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eserleri belli; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, internet ağları... Türkiye'de büyük eserlerin altına imza attı. Ve şimdi İstanbul için bir sıçrama dönemi daha gelmiştir. Hizmetlerin peş peşe olabileceği bir dönem daha gelmiştir. İstanbul'a hakikaten nitelikli, İstanbul sevdalısı ve İstanbul gönüllüsü birisinin elinin değmesi lazım. Binali Bey, tam da zamanıdır şu an." - "Bizi Pensilvanya'ya güldürmeyin" Soylu, dağlarda bulunan 15 bin teröristin büyük çoğunluğunun etkisiz hale getirildiğini aktarırken, şimdi 700 terörist kaldığını ifade etti. Süleyman Soylu, terör, uyuşturucu ve asayişte Cumhuriyet tarihinin en parlak sonuçlarının alındığını belirtirken, "Ne olursunuz ama ne olursunuz Kandil'in önünde bizim boynumuzu eğik bırakmayın, bizi Pensilvanya'ya güldürmeyin. Ne olursunuz, onların eline fırsat vermeyin. Mesele Ahmet-Mehmet, mesele Süleyman meselesi değildir, mesele milletimizin, vatanımızın, ülkemizin meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk kez yükselme dönemi içerisine girdiği kaydeden Soylu, böyle bir fırsat yakalanmışken, buna çelme takmaya çalışanlara fırsat verilmemesini istedi. - "28 Şubat’ın üzerinden bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla buldozer gibi geçmiştir" Soylu, 1969 yılından itibaren ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacak bir döneme adım atıldığını belirterek, "50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçim olmadığı olmadı. Hep bizi uğraştırdılar. Bugün 28 Şubat. Biz 1000 yıldır bu topraklardayız. 28 Şubat bize şu mesajı verdi: 28 Şubat bin yıl yaşayacak dedi. Annenizin, babanızın, dedenizin öğrettiklerine, medeniyetinize, tarihinize, inancınıza itibar etmiyoruz. Biz size yeni bir bin yıl çiziyoruz. Kendi ilkelerimizle. 15 yaşından küçük çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmediler bu ülkede. Yasak dediler. Benim kendi evladım da o yaşlardaydı. Başı açık başı örtülü annenin iki evladını birbirinden ayırdılar. 28 Şubat’ın üzerinden bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla buldozer gibi geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu. İnsanların değerleriyle ve kutsallarıyla korkutulduğunu da söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün bedellerini ödediğimiz en büyük soygunları gerçekleştirdiler. Türkiye’nin en büyük ekonomik krizlerine girmesine sebebiyet verdiler. Gecelik faizler yüzde 8 binlere çıktı. Bankalar battı. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Türkiye itibarsız, yatırım yapılmayacak... 'Acaba biz ne yapacağız?' diye herkesin kafasının karıncalandığı bir ülke haline gelmişti. 10 yıllardır bu senaryo yapılıyor. Biz niye bugün sokaklardayız? Sadece bugün mü bu müsibetleri başımıza musallat ettiler. Aynılarını o gün de musallat ettiler. İstemediler çocuklarımız avukat, doktor olsun. İçimizde terör olsun. Bize yukarıdan aşağıya sürekli talimat versinler. IMF’nin sıradan bir adamının neredeyse bakanları sıraya dizdiği bir Türkiye tablosu, öz güvenimizi içimizden aldılar." - "31 Mart seçimleri alelade bir seçim değildir" Soylu, "Gezi olayları, 17-25 aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları, 15 Temmuz... Sadece bunlar mı? Avrupa Parlamentosu'ndan kuşatmalar, Türkiye’yi küçük düşürtmeler... Biz dünyanın en kıymetli toprağını kendimize vatan yaptık. Biz niye 3. Havalimanını, YHT’i yaptık? Müteahhitler para kazansın diye mi? Biz bu kadar küçük mü düşünüyoruz? Bizim çektiklerimizi bizden sonrakiler gelecek nesiller çekmesin diye. Kimse benim ülkem üzerinde plan yapmasın diye. Bundan 1,5 yıl önce Irak’ın Kuzeyinde bunlar devlet kurmaya çalışmadılar mı? Arkasında Amerika, Fransa yok muydu?" diye konuştu.