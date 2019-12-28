İçişleri Bakanı Soylu Karadenizliler Vakfı Genel Kurulu’nda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütlerine silah gönderenlere karşı bu ülkenin iddiasını ve iradesini ortaya koyabiliyorsak ve yine S-400 alabiliyorsak bugün Türkiye bambaşka bir noktadadır” dedi.

Karadeniz Vakfı 16. Olağan Genel Kurulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir, milletvekilleri, belediye başkanları, dernek yönetim kurulu, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Davetlileri selamlayarak kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bundan 6 yıl evvel, 7 yıl evvel, 20 yıl evvel değil ve AK Parti iktidarının başlangıcı olan 17 yıl evvel değil 2012 yılında biz S-400 alabilme kabiliyetine sahip değildik. Kimse kusura bakmasın. Bu konuda bir söz bile söyleyemezler. Peki S-400 bizim için önemli midir? Affedersiniz ama kendi olmak isteyen her ülke için önemlidir. Biz bundan 6 yıl evvel, 7 yıl evvel terör koridoru dediğimiz Afrin’den Cerablus’a kadar, Tel Abyad’a kadar girebilme imkanımız Amerika’ya rağmen Rusya’ya rağmen girebilme imkanına sahip olabilir miydik? Peki size başka bir soru; o günkü kişi başına gelirimiz neydi? 10 bin 10 bin 500 dolar. Bugün gelir seviyemiz ne? Yine 10 bin 10 bin 500 dolar. Peki ne değişti de 6-7 yıl evvel gelir seviyemiz benzer noktalarda olmasına rağmen bugün bunları yapabiliyoruz. Türkiye stratejik güç artık tam anlamıyla. Eğer biz bunları bugün yapabilme kabiliyetine sahip isek eğer Doğu Akdeniz’de bir oyun planı ortaya koyabiliyorsak, terör örgütlerine binlerce tır silah gönderenlere karşı bu ülkenin iddiasını ve iradesini ortaya koyabiliyorsak ve yine S-400 alabiliyorsak bugün Türkiye bambaşka bir noktada” dedi.

Dün tanıtılan yerli otomobile ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Bunu bir mekanik hamle olarak görmeyin. Hepimiz yetiştik bu ülkede. Amerika’nın aleyhine konuşurken fıs fıs konuşurduk. ’Bu ülkede kendi mühimmatını üreteceksin’ diye birbirimizin kulağına söylerdik, kimse duymasın diye. Sanki evlerimizin içine girecekler de bizden hesap soracaklarmış gibi. Zihinlerimizdeki özgürlüğü, gönüllerimizdeki bağımsızlığı almışlardı. ’Siz yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz’ diye küçümseyen ve öz güven duygumuzu ülkemizin tamamından yoksunlaştırmış bir tablonun içerisindeydik. Dün Türkiye bir adım daha attı. Geldiğimiz nokta, şu nesil gelecek nesillere bıraktığında aldığından çok daha ileride olduğu ve Türkiye’nin sahada kaybedip masada kaybetmediği ve bütün dünyaya sesini, gücünü duyurabildiği bir nokta haline gelmiştir. Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar" ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarının hiçbir terör örgütüne nefes aldırmadığını vurgulayan Bakan Soylu, “Eğer bunlar olmasaydı, bunlar yapılmamış olsaydı terör örgütü üye sayısının 500’ün hemen üzerinde olduğunu, DHKP-C’nin, MLKP’nin kırsalda bir tek adamının kalmadığını, PKK terör örgütünün başını çıkarabilecek takatinin kalmadığını söyleyebilme fırsatına sahip olabilir miydik” ifadelerini kullandı.

