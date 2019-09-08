İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'e verdiği röportajda Diyarbakır, Van ve Mardin'in ardından İstanbul ve Ankara'da da belediye başkanlarının görevden alınıp kayyum atanması ihtimali olup olmadığı sorusuna yanıt verdi:

"Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şeyin söz konusu olabilmesi mümkün değil. Bu terörle alakalı bir şeydir. Terörle bir irtibatınız söz konusu ise devlet boş durmaz, gereğini ortaya koyar. Ne İstanbul, ne Ankara ve başka yerlerle ilgili böyle bir değerlendirmemiz söz konusu değildir."

Soylu, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Haddini hududunu bil… İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz" demişti.

"Pejmürde ederiz" ifadesiyle ne anlatmak istediği sorulduğunda Soylu, "Pejmürde kelimesi, bütün bunlar için işte. Siz kendi işinizin dışında bir taraftan orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer taraftan kendi işinizin dışında bir takım meselelere girerseniz, elbette ki biz bu konuda üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz dedim, bu kadar açık. Benim iki şapkam var. Bir şapkam; içişleri bakanıyım, ikinci şapkam da; bir taraftan da bu ülkenin bir bireyiyim. Bu bir birey olarak da elbette ki kendi sorumluluğumdur. İçişleri Bakanı olarak da belediye başkanları benim görev alanım çerçevesindedir." yanıtını verdi.