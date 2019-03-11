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İçişleri Bakanı Soylu; “Kılıçdaroğlu fitne tohumları ekmeye çalışıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu sadece yalancı olsa başımın üstüne koyacağım, ancak fitne tohumları ekmeye çalışıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu sadece yalancı olsa başımın üstüne koyacağım, ancak fitne tohumları ekmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz futbolculuktan geliyor. Önümüzdeki 4,5 yılda topu Erdoğan’a verin, Kılıçdaroğlu’nun kalesine topu 90’a çaksın” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın’ın Söke ilçesindeki programının ardından Koçarlı’da düzenlenen mitinge katıldı. Burada coşkulu kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, daha sonra Çakırbeyli Mahallesi’nde yapılacak olan Adnan Menderes Müzesi’nin temel atma törenine katıldı.

“Bizi terörle, anarşiyle terbiye etmeye çalıştılar”
Koçarlı’da düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rahmetli Adnan Menderes’in memleketine gelmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, “On yıllardır memleketime bu hüzünleri, hüsranları yaşattılar. O darbeyle siz bize dediler ki; ‘Ey kasketliler ey köylüler, siz evlatlarınızı şehre gönderip avukat, mühendis, doktor, yapıp bu ülkeyi idare edeceğinizi mi zannettiniz. Biz size bu ülkeyi idare ettirir miyiz. Yetiştirdiğiniz Başbakanınızı, Bakanlarınızı idam ettik. Size bu hakkı verir miyiz?’ demek istediler. Bizi terörle anarşiyle, kilometrelerce kuyrukla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Ekonomik saldırılarla bizi terbiye etmeye çalıştılar. Bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. İstemediler ki benim ülkem zengin, bağımsız olsun istemediler ki. İstemediler ki benim ülkem güçlü olduğumuzda bütün dünyaya söyleyecek olduğumuz söz, hüküm olsun istemediler” diye konuştu.

“50 yıldır ilk kez 4,5 yıldır seçim olmayan bir döneme giriyoruz”
Türkiye’nin seçimlerden sonra gaza basacağını ifade eden Bakan Soylu, “Büyümek isteyen bir ülke her 1,5 yılda bir sırtım, ya karnım seçime girer mi? Seçimi kaybettin istikrarsızlık. Kimse yatırım yapamıyor. Acaba ne olacak diye endişe ediyor. Zaten darbeleri üst üste getiriyorlar. 50 yıldır ilk kez dört buçuk yıldır seçim olmayan bir döneme giriyoruz. Allah nasip ederse ekonomide güçlü adımlar atacağız. Türkiye gaza basacak, yerli ve milli üreteceğiz. Allah nasip ederse terörün kökünü tamamen kazıyacağız. Sadece PKK’yı değil, DHKPC’yi de gereğini yerine getirdik. Eğer DHKPC’nin bu ülkede yöneticileri varsa, bu ülkede olanlar ya ölüdür, ya da tutukludur” şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu fitne tohumları ekmeye çalışıyor”
Bakan Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fitne tohumları ekmeye çalıştığını ileri sürerek, “Bu millet şiddetle yılmadı, 50 gramlık oy pusulası ile cevap verdi. Kılıçdaroğlu sadece yalancı olsa başımın üstüne koyacağım, ancak fitne tohumları ekmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz futbolculuktan geliyor. Önümüzdeki 4,5 yılda topu Erdoğan’a verin, Kılıçdaroğlu’nun kalesine topu 90’a çaksın. Amerika da, Avrupa da, herkes nasibini alsın” diyerek sözlerini tamamladı.

Koçarlı’ya belediye, emniyet ve jandarma binası da yapacaklarını belirten Bakan Soylu, “Bu hafta Cumaya kadar 5 milyon lira gönderiyorum. Belediye, emniyet ve jandarma binasını biz yapacağız. Dik durup eğilmeyen Koçarlı’ya her şey yakışır” dedi.

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