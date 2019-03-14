İçişleri Bakanı Soylu: “Kılıçdaroğlu, PKK’ya ve FETÖ’ye taşıyıcı annelik yapıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize’nin Ardeşen ilçesinde seçim mitingleri kapsamında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek “Aynı 24 Haziran’da olduğu gibi Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’ya ve FETÖ’ye taşıyıcı annelik yapıyor ve o ittifak yapıyor. İYİ Parti, Saadet Partisi bu ittifakı yapıyor. Kimse sağa sola kaçmasın. İçişleri bakanı olarak söylüyorum; 299 liste, 299 kişiyi, bir taraftan CHP’den, bir taraftan İYİ ve Saadet Partisi’nden belediye ve il genel meclisi üyesi gösterdiler” dedi.

Konuşmasında 7 Haziran seçimlerini hatırlatan Bakan Süleyman Soylu “7 Haziran seçimlerinde tek başımıza iktidar olamamıştık. Ardından hemen doğu ve güneydoğuda çukur olayları ile barikat olayları ile yaktılar ve yıktılar. Türkiye’yi bir istikrarsızlığa düşürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. En son Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Referandum yaptılar. Kuracaklardı da. Sonra bu ülkenin Rizeli Recep Tayyip Erdoğan’ı tarihe de not bıraktı, dünyaya da not bıraktı. Aramızın en iyi olduğu zamanda Irak ile İran’ı bir araya getirdi, ’Siz devlet mi kuracaksınız Irak’ın kuzeyinde’ dedi. Oturdular orada devlet kurulmasına müsaade etmediler. Amerika’ya da Avrupa’ya da bir ders verdiler. Dediler ki: ’Ey dünya, biz karar vermedikçe bu coğrafyada kimse oyun kuramaz’ Ne oldu Afrin’de bize aba altından sopa gösterdiler. Çatır çatır girdik. Orada PKK’yı söktük attık. Irak’ın kuzeyinde devlet kurup Afrin’in merkezinde bir terör merkezi oluşturacaklar, oradan buraya bir koridor çekeceklerdi. Türkiye’yi Ortadoğu’dan ve Güney’den tamamen ticari yollarından ve kültürel yollarından, siyasi yollarından ayıracaklar, Türkiye’yi bir kumpasın içine alacaklardı. Biz buna müsaade etmeyiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin yakasını hiç bırakmıyorlar” diyen Bakan Soylu “Yıllardır PKK terör örgütünü bize musallat ettiler. Bunun destekleyeni kim çok açık. Amerikalı generalleri getirdiler. Kandil’deki terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silah hediye ettiler. Oraya her türlü desteği veriyorlar, drone eğitimi nasıl yapılır, helikopter nasıl kullanılır her türlü desteği her türlü silah desteğini veriyorlar. Gezi olaylarından bu güne kadar anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Bugün niye Cumhur İttifakını kurduk. Sadece belediyeleri alabilmek için mi! Bilesiniz ki şimdi karşımıza öyle bir hat çektiler ki içerisinde PKK var, DHKP-C var, içerinde Amerika var Avrupa var. Türkiye’nin adım atmamasını isteyen ne varsa hangi husumet varsa karşımıza koydular. Kadın çıkacak diyecek ki ben arkamı sırtımı PYD’ye PKK’ya yasladım. Biz ne yapacağız, sırtını mı sıvazlayacağız. Dedim ona ki sen hiç PYD’ye, PKK’ya, YPG’ye sırtını yaslama şimdi sana dört tane duvar ördüm. İster o duvara yaslan, ister bu duvara yaslan. Hangisine istersen ona yaslan. Burası eski Türkiye değil. Bu ülkenin huzurunu bozmak birliğini bozmak için kim uğraşıyorsa hepsinin tepesindeyiz” ifadelerini kullandı.