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İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk'taki cenaze töreni) Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı,

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk'taki cenaze töreni) Törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil olmak üzere birçok takviye gerçekleştirildi."


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