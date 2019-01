İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve asayiş olayları açısından metruk binaların halkı tedirgin ettiğini belirterek, 2019 yılında metruk binaları yıkacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının düzenlediği Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, hortum ve fırtına nedeniyle kayıplar yaşayan Antalya’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye’nin kimi kronikleşmiş, kimisi de yeni olan birçok güvenlik tehdidiyle eş zamanlı olarak mücadele ettiğini dile getiren Bakan Soylu, “Bu bir tercih değildir. Bilakis bu bir mecburiyet ve 21. yüzyılın önümüze koyduğu bir beka gerekliliğidir. Trafik, terör, uyuşturucu ve göç, bu mücadelenin ana konularıdır. Bunlardan trafiği ayrı tutuyorum, çünkü doğrudan suç veya suçlu aradığımız bir alan değildir. Kendi içimizde yaşadığımız bir mesele. Ancak diğerleri birbiriyle bağlantılı, birbirini besleyen ve ağırlıklı olarak dışarıdan bize gelen tehditlerdir. Özellikle terör ve uyuşturucu paket program gibi. Birbirlerine can suyu veriyorlar. Terör, uyuşturucuya alan ve lojistik imkan oluşturuyor, uyuşturucu da teröre finansman sağlıyor. Ve her ikisi de küresel çapta yayılmış durumda. Terör Afrika’da da, Avrupa’da, Orta Doğu’da da varlık gösteriyor. Avrupa’nın başkentlerinin metrolarında ellerinde makineli tüfeklerle özel harekatçılar nöbet tutuyor” diye konuştu.

Terör gibi uyuşturucunun da dünyanın farklı yerlerinde üretildiğinin altını çizen Soylu, “Avrupa’daki gelişmiş laboratuvarlarda sentetik uyuşturucu, ’altın hilal’ olarak bilinen İran, Afganistan, Pakistan ve ’altın üçgen’ olarak bilinen Myanmar, Laos, Tayland ile Meksika ve Kolombiya’da ise eroinin ham maddesi olan haşhaş üretilmektedir. Yine Kolombiya’da, Peru ve Bolivya’da kokainin ham maddesi koka, Fas’ta ise esrarın ham maddesi olan Hint keneviri yetiştirilmektedir. Buna karşın yoğun tüketici ülkeler ise Kuzey Amerika ülkeleri, Avrupa ülkeleri ile Avustralya’dır. Yani uyuşturucu üretiminin yapıldığı bölgelerle tüketici ülkeler dünyanın farklı yerlerinde bulunmaktadır ve bu da doğal olarak üretici ve tüketici arasında küresel ve hızlı bir akışa yol açmaktadır. Ve yine doğal olarak kara paranın döndüğü her yerde de terör, ihtiyacı olan finansman kaynağına ulaşmış olmaktadır. Bütün bu haritada ise Türkiye, maalesef en talihsiz yerde, tam ortada bulunmaktadır” dedi.

Uyuşturucunun Türkiye’yi geçtikten sonra Avrupa’yı her taraftan sarmaya başladığını vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, “Verdiğimiz mücadelenin sadece kendimiz için olmadığını ifade ederken kastettiğim işte budur. Mücadelemizin kapasitesi ile ilgili bir kıyaslama yapılabilsin diye ifade etmek isterim; 2016’da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4.27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında da 17,9 tondur. Toplamda da 20 tonu aştık” şeklinde konuştu.

Operasyon rakamlarından bahseden Bakan Soylu, “2016 yılında 86 bin 830 operasyon yapmıştık, 2017’de bu sayıyı 118 bine çıkardık ve 2018 gerçekleşmemiz de 147 bin 562 olmuştur. Londra’da 2012 yılında bir kilogram eroinin 16 bin pound olduğu, ancak Türkiye’nin başarılı operasyonlarıyla 2018 yılında bu fiyatın 22 bin pounda yükseldiği bizzat uluslararası raporlarda ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra kur farkları ve alım gücü dikkate alındığında Avrupa’da uyuşturucunun Türkiye’ye göre çok daha ucuz olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de fiyatın yüksek olması, maddeye ulaşmanın Avrupa’ya göre daha zor olduğunu göstermektedir. Ve bu da Türkiye’nin arz ile mücadelesindeki başarısının göstergesidir” diye konuştu.