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  4. İçişleri Bakanı Soylu: "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin "

İçişleri Bakanı Soylu: "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin "

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Kırmızı listeye bir çizik daha.

İçişleri Bakanı Soylu: "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin "

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