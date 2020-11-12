İçişleri Bakanı Soylu: "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin "