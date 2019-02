İçişleri Bakanı Soylu KKTC’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kuzey Kıbrıs, bizim gönlümüzün bir parçası, sevgimiz, aşkımız, her şeyimiz" dedi.

Bakan Soylu, resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile makamında görüştü. İki bakan görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, "Kuzey Kıbrıs, bizim gönlümüzün bir parçası, sevgimiz, aşkımız, her şeyimiz" diye konuştu.

İki ülke arasındaki kardeşliğin her durumda devam etmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, bugün imzalanacak protokollerin önemine işaret etti. Soylu, tüm terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, terör örgütlerine fırsat verildiğinde huzurun, gelecek nesillerin ve barışın zarar göreceğini anlattı. Türkiye ve KKTC’de kullanılan ehliyetlerin iki ülkede de geçerli olmasına ilişkin protokol imzalandığını hatırlatan Soylu, protokolün 10-15 gün içerisinde TBMM’den çıkacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Soylu, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.