İçişleri Bakanı Soylu, komiser yardımcıları mezuniyet töreninde konuştu:

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, 174 yıldır milletin emrinde ve hizmetinde olan emniyet teşkilatının, milletin can ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra devletin bekasına, milletin birliğine, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü şer odağına karşı büyük azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

- "Çağdaş polis eğitimini merkeze aldık"

Polis Akademisi Başkanı Çolak ise bugün mezun olan komiser yardımcılarını, KPSS'den 70 ve üzerinde puan alan lisans mezunu 20 bin aday arasından seçtiklerini ve 12 ay boyunca zorlu bir eğitim verdiklerini anlattı.

Akademi Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk olarak FETÖ'cü temizliği yaptıklarını belirten Çolak, daha sonra çağdaş polis eğitimini merkeze alarak milli iradenin emrinde, devletine sadık, milletine hizmetkar polisler yetiştirme anlayışıyla tüm eğitim sistemini yenilediklerini söyledi.

Çolak, konuşmasına şöyle devam etti:

"2014 yılından günümüze kadar bugün mezun ettiğimiz 2 bin 659 komiser yardımcısı ile birlikte toplamda 14 bin 525 komiser yardımcısı yetiştirip emniyet teşkilatı saflarına katmış olduk. Bu alelade bir rakam değildir. Bu rakam, teşkilatta şu an görev yapan amir sınıfından personelin yüzde 70'den fazlasına tekabül etmektedir. Yani her 4 amirden 3'ü yenidir. Yine bu süre içinde 90 bin 397 polis memuru yetiştirip teşkilat saflarına kattık. Böylece görevdeki her 3 polis memurundan biri yeni memurlardan oluşmuş oldu. Çarşı ve mahalle bekçileri alım ve eğitimleri de Polis Akademisine verildikten sonra 10 bin 226 bekçi yetiştirdik. Bu da mevcut bekçilerin yarısına tekabül etmektedir. Böylece görevde bulunduğumuz süre zarfında mezun ettiğimiz toplam personel sayısı 115 bini geçmiştir."