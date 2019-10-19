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İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri ile birlikte ‘Muhtarlar Günü’ dolasıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.Bakan Süleyman Soylu, ’Muhtarlar Günü’ dolasıyla Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri ile birlikte ‘Muhtarlar Günü’ dolasıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
Bakan Süleyman Soylu, ’Muhtarlar Günü’ dolasıyla Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gitti. İçişleri Bakanı Soylu’nun çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonrasında aile fotoğrafı çektirildi. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Soylu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Devlet geleneğimizin ve demokrasimizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık; iki asra yaklaşan mazisinin verdiği tecrübe ve birikimle bugün de sosyal hayatımızın merkezindedir, önemini korumakta ve hatta artırmaktadır.
Zatıalinizin, aziz milletimizin iradesine ve gücüne inanarak verdiğiniz mücadelenin de her noktasında en önde yer alan muhtarlarımız; dün olduğu gibi 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde de kalkınmanın, millet - devlet bütünleşmesinin, demokrasiye sahip çıkmanın, milletin sesi olmanın öncüleri olarak toplumsal hayatımızın merkezindeki ayrıcalıklı yerini korumaktadır.
Bu köklü kurumu geliştirmek, önemine ve toplum hayatındaki yerine dikkat çekmek adına, özlük hakları noktasında attığımız pek çok adımın yanı sıra 19 Ekim tarihi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan edilmiştir. İşte bugün, bu vesile ile huzurlarınızda bulunuyoruz.
Bu ülkenin selameti için, aziz milletimizin huzurunun, refahının, iradesinin korunması içim emek veren, tendeki can dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milli iradenin en halis temsilcileri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü tebrik ediyor, muhtarlık kurumunun tüm geçmiş büyüklerini, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyorum.”

Yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek
Öte yandan Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Ankara’da misafir edilen muhtarlar, Başkent’in tanınmış yerlerini gezecek. Soylu, 81 ilden gelen muhtarlarla akşam yemeğinde buluşacak.

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