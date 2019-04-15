İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, emniyet ve jandarmanın uluslararası sularda uyuşturucu operasyonu düzenlediğini, detayları ise bakanlığın açıklayacağını duyurdu.

Soylu açıklamasında şunları söyledi. "Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum. 4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak. Tekrar tebrikler."

Uluslararası sularda muhteşem bir uyuşturucu operasyonu daha.

Emniyet,jandarma,sahil güvenlik,narkotik dairesi ve İzmir emniyetini tebrik ediyorum.

4 aylık takibin ayrıntılarını ve sonucunu bakanlığımız açıklayacak.

Tekrar tebrikler. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 15 Nisan 2019



