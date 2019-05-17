HABER

İçişleri Bakanı Soylu, NEYAD’ın geleneksel iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz dönem dönem zayıfa düştük.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz dönem dönem zayıfa düştük. Ama bugün son 300 yılın yani Karlofça’dan itibaren kendimizi bulduğumuz en güçlü dönemimizdeyiz. Etrafımızdaki coğrafya adına söz söyleyebilme kabiliyetine sahibiz” dedi.
Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (NEYAD) 5’inci Geleneksel iftarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Fatih’te gerçekleştirildi. İftara Bakan Soylu’nun yanı sıra kısa bir süre önce Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles ile birlikte çok sayıda NEYAD üyesi ve hayırseverler katıldı. Bakan Soylu iftar programına katılan Amerikalı sanatçı Miles ile bir süre sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

“Karlofça’dan itibaren kendimizi bulduğumuz en güçlü dönemimizdeyiz”
NEYAD’ın iftar programında konuşan İçişler Bakanı Süleyman Soylu, “Biz dönem dönem zayıfa düştük. Ama bugün son 300 yılın yani Karlofça’dan itibaren kendimizi bulduğumuz en güçlü dönemimizdeyiz. Etrafımızdaki coğrafya adına söz söyleyebilme kabiliyetine sahibiz. Kendi bağımsızlığımız adına adım atabilme kabiliyetine sahibiz. Bize dur otur diyenlere hayır bizimde söyleyecek sözümüz var deme kabiliyetine sahibiz. Bu kabiliyet sadece devlet adına, memleket adına değil aynı zamanda bir millet adına kabiliyet. Bu milletin dünyaya söyleyecek sözü var. Ve dünyaya gösterecekleri var” dedi.

“Ağır yükümüz Anadolu medeniyeti insanlığı bütün dünyaya yaymaktır”
Anadolu medeniyeti insanlığı bütün dünyaya yaymak yükünün olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bu ülkede 457 bin Suriyeli çocuk doğdu. Biz başka ülkelerde yaşayıp da orada hayat hakkına sahip olmayan belki de görüp göremediğimiz 457 bin çocuk 457 bin alem oldu bu ülkede yükümüz ağır. Yükümüz sadece ekonomiyi daha iyi bir noktaya götürebilmek değil, yükümüz sadece şehitlerimizi yüceltmek değil, yükümüz sadece memleketimizi daha iyi bir yere getirmek değil aslında ağır olan yükümüz bu coğrafyadan ve Anadolu medeniyeti insanlığı bütün dünyaya yaymaktır” dedi.
Konuşmaların ardından Süleyman Soylu, NEYAD’a bağış yapan hayırseverlere plaket takdim etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Türk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kurulduTürk Konseyi ülkeleri arasında ‘Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ kuruldu
LÖSEV'den kanser hastaları için iftarLÖSEV'den kanser hastaları için iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

YSK’nın gerekçeli kararı pazartesi açıklaması bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç Üniversitesi'ne baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.