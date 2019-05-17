İçişleri Bakanı Soylu, NEYAD’ın geleneksel iftarına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz dönem dönem zayıfa düştük. Ama bugün son 300 yılın yani Karlofça’dan itibaren kendimizi bulduğumuz en güçlü dönemimizdeyiz. Etrafımızdaki coğrafya adına söz söyleyebilme kabiliyetine sahibiz” dedi.

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (NEYAD) 5’inci Geleneksel iftarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Fatih’te gerçekleştirildi. İftara Bakan Soylu’nun yanı sıra kısa bir süre önce Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles ile birlikte çok sayıda NEYAD üyesi ve hayırseverler katıldı. Bakan Soylu iftar programına katılan Amerikalı sanatçı Miles ile bir süre sohbet etti. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

“Karlofça’dan itibaren kendimizi bulduğumuz en güçlü dönemimizdeyiz”

NEYAD’ın iftar programında konuşan İçişler Bakanı Süleyman Soylu, “Biz dönem dönem zayıfa düştük. Ama bugün son 300 yılın yani Karlofça’dan itibaren kendimizi bulduğumuz en güçlü dönemimizdeyiz. Etrafımızdaki coğrafya adına söz söyleyebilme kabiliyetine sahibiz. Kendi bağımsızlığımız adına adım atabilme kabiliyetine sahibiz. Bize dur otur diyenlere hayır bizimde söyleyecek sözümüz var deme kabiliyetine sahibiz. Bu kabiliyet sadece devlet adına, memleket adına değil aynı zamanda bir millet adına kabiliyet. Bu milletin dünyaya söyleyecek sözü var. Ve dünyaya gösterecekleri var” dedi.