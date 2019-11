İçişleri Bakanı Soylu: "Ölümlü kaza sayısı yüzde 26 azaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 aylık verileri geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, bu kazalardaki can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6, uluslararası bir standart olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı da yüzde 29,5 oranında azalmıştır." dedi.

Yaya öncelikli trafik anlayışının, trafik güvenliğinde devrim niteliğinde bir adım olduğuna dikkati çeken Soylu, bu konuda vatandaşların, sürücüsüyle yayasıyla gösterdiği uyumun, kendilerini cesaretlendirdiğini ve umutlandırdığını dile getirdi. Bakan Soylu, yaya ölümlerinin de azalış eğiliminde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçen yılın 10 ayı ile bu yılın 10 ayı karşılaştırıldığında, yaya ölümlerinde tüm Türkiye'de yüzde 28,8 oranında azalış gözükmektedir. 441'den 314'e düşmüştür. Bu da yaya ölümlerinde 127 can kurtulmuş demektir. Hazır yeri gelmişken bu gayretlerimizin sonuçlarını da paylaşmak isterim. 10 aylık verileri geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, bu kazalardaki can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6, uluslararası bir standart olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı da yüzde 29,5 oranında azalmıştır. Kaldı ki bu periyotta sürücü belgesi sayısı yüzde 4,2, motorlu araç sayısı yüzde 1,5 artmıştır."

- "20 bin 308 fahri trafik müfettişimiz var"