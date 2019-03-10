İçişleri Bakanı Soylu: “Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 15 bin polis memurunun daha alımını açıklayacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin yeni polis daha alınacağını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin önünde yeni bir tezgah kurulduğunu belirterek, “Yeni bir tezgah kuruyorlar. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarına yönelik bugüne kadar beceremediklerini bundan sonra becermek için bir tezgah kuruyorlar. İşte onun için bir birliktelik oluşturuldu. Ben çok sert konuştuğum için bana kızıyorlar. Rabbinizi severseniz ne söylemişim yani. Adam çıkmış diyor ki sırtımı PYD’ye, PKK’ya yaslamışım. Ben onun sırtını mı sıvazlasaydım. Sana şimdi dört tane duvar verdik. İster o duvara daya, ister bu duvara daya, ister şu duvara daya. Hangi duvara dayarsan daya. Burası eski Türkiye değil. Sivas, sizin huzurunuzda söylüyorum. Dağlarda 15 bin terörist vardı, şimdi 700 kaldı. Eğer o 700’ünün burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz“ dedi.

“Çıldırıyorlar”

Soylu, terörle mücadelede kullanılan ileri teknolojinin teröristleri ve arkasındaki güçleri çıldırttığını söyleyerek, insansız hava araçlarına yapılan yeni yazılımla teröristlerin artık dağlarda kafalarını dahi çıkartamayacaklarını belirtti. Bakan Soylu,

"Aşağıdan komandolarımız, Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılarımız, jandarmalarımız. Yukarıdan da insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz. Çıldırıyorlar zaten. Çıldırıyorlar. Türkiye’nin nasıl insansız hava aracı olur, nasıl Atak helikopteri olur, nasıl füzesi olur, nasıl gemisi olur. Ey dünya yeni başladık yeni“ dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da terör destekçilerine yaşama şansı tanımadıklarını ifade eden Soylu, “HDP’nin eş başkanı çıkmış diyor ki, ‘Kürdistan’da biz kazanacağız’. Tövbe estağfurullah. ‘Batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz. İstanbul’da verilen her oy, Ankara’da verilen her oy, İzmir’de verilen her oy, Adana’da verilen her oy, Eruh’a, Cizre’ye, Silopi’ye güç verecek, kuvvet verecek.’ Şimdi kendilerine bir taşıyıcı anne bulmuşlar. Onların içerisinden büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin içerisine sızacaklar. Biz bunlara Doğu ve Güneydoğu’da hayat hakkı verdik mi? Bunların belediyelerini aldık mı? Neden aldık? Teröre finans, para sağlıyorlardı. Neden aldık? 13-14 yaşındaki kız çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı dağa götürüp onları terörist yapıyorlardı. Kız çocuklarımızı, beni bağışlayın o hayvan Murat Karayılan’a, o hayvan Cemil Bayık’ın masasına meze yapıyorlardı. Tecavüz ediyorlar, taciz ediyorlar. Bu çocukların hakkını almazsak bize bu dünyada da, öbür dünyada da hesap sorsunlar” dedi.