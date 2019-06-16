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İçişleri Bakanı Soylu, “Onun üzerinden PKK İstanbul’a sızmaya çalışıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 00:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da düzenlenen Karadeniz festivalinde yaptığı konuşmada, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği sözlere karşılık vererek, “Tam 30 gündür İstanbul’dayım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’da düzenlenen Karadeniz festivalinde yaptığı konuşmada, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği sözlere karşılık vererek, “Tam 30 gündür İstanbul’dayım. Çünkü onun üzerinden PKK İstanbul’a sızmaya çalışıyor. 23 Haziran’a kadar da burada milletimize bunu anlatamaya çalışacağım” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediyesinin Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesislerinde düzenlediği Karadeniz festivaline katıldı. Festivale Bakan Soylu’nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte çok sayıda davetli ve Karadenizli vatandaş katıldı.

“İki buçuk yıldır bu ülkede vatandaşımız uyumadan uyamadım”
Festivalde konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçmişte bu şehrin kıymetini bilmeyenler, geçmişte bütün dünyaya söyleyeceği sözün ne anlama geldiğini bilmeyenler, geçmişte bu şehrin başına gelip de basiretsizlikle beraber yönetemeyenlere, bu şehrin manevi ikliminden anlamayanlara şu insanların her birine bir kardeş Eda’sıyla bakamayanlara bu şehri teslim etmeyiniz. Bende bir Karadeniz evladıyım. Bilesiniz ki iki buçuk yıldır İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. İki buçuk yıldır bu ülkede vatandaşımız uyumadan uyamadım, huzur içerisinde bu memleketin yarınlara adım atmasını ortaya koyabilmek için çaba sarf ettik” dedi.

Soylu’dan CHP il başkanına, “Domuz yiyerek büyümedim bu memlekette”
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik konuşan Bakan Soylu, “İstanbul CHP il başkanı var. İsmini unuttum şimdi. Neydi? Diyor ki biz Süleyman Soylu’nun geçmişinin ne olduğunu biliyoruz. Ben size söyleyeyim geçmişimin ne olduğunu. Allah’a hamd olsun domuz yiyerek büyümedim bu memlekette. Helal lokma yiyerek büyüdüm. Sizin evladınız olarak büyüdük” diye konuştu.

“Onun üzerinden PKK İstanbul’a sızmaya çalışıyor”
Önemli bir seçime doğru gittiklerini vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’u planlarken, İstanbul’u önümüzdeki 100 yıla 200 yıla yönelik planladı. Şimdi medeniyetimizin baş şehri olan bu İstanbul’u birileri alıp geçmişte olduğu gibi İstanbul’a zaman kaybettirmek, beceriksizliklerinin ve basiretsizliklerinin faturasını İstanbul’a ödettirmek istiyorlar. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren bu İstanbul’da bir tek terör olayı yok. Ankara’da, İzmir’de yok. Evlatlarınızı okula gönderirken herkes korku içindeydi. Bu gün Londra’da varken, Paris’te varken, Almanya’da, Amerika’da varken bugün İstanbul Allah’ımıza çok şükürler olsun huzurun şehri oldu. Ankara, İzmir, Doğu ve Güneydoğu her taraf, bana Ekrem İmamoğlu laf atıyor, diyor ki, ‘Sen İçişleri Bakanısın senin İstanbul’da ne işin var diye?’ Benim İstanbul’da ne işim var biliyor musunuz? Bedirhan bebek ne için şehit olmuşsa, Eren Bülbül kardeşimiz ne için şehit olmuşsa, Aybuke öğretmen ne için şehit olmuşsa, Necmettin öğretmen ne için şehit olmuşsa tam 30 gündür İstanbul’dayım. Çünkü onun üzerinden PKK İstanbul’a sızmaya çalışıyor. 23 Haziran’a kadar da burada milletimize bunu anlatamaya çalışacağım. Ne olursunuz İstanbul’u bu geldiği noktadan başka bir noktaya çevirmeyin. Çevirmeyelim” diye konuştu.

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