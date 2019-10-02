İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir" dedi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen 2. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Zirvede konuşan Bakan Soylu, ülkelerin kendilerine ait güvenlik gündemi olduğunu ve başka ülkelerin güvenlik sorunundan avantaj elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık"

Bu yıl itibarıyla 315 bin kaçak göçmen yakaladıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama bu yılı 400 bin ile kapatacağız. Avrupa’ya 3-4 yıldan beri Afganistan ve Afrika hattından gelen kaçak göçmenleri anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45.5’i Afgan" dedi.