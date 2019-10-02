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İçişleri Bakanı Soylu: "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir" dedi.Ankara’da bir otelde düzenlenen 2.

İçişleri Bakanı Soylu: "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir" dedi.
Ankara’da bir otelde düzenlenen 2. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Zirvede konuşan Bakan Soylu, ülkelerin kendilerine ait güvenlik gündemi olduğunu ve başka ülkelerin güvenlik sorunundan avantaj elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık"
Bu yıl itibarıyla 315 bin kaçak göçmen yakaladıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama bu yılı 400 bin ile kapatacağız. Avrupa’ya 3-4 yıldan beri Afganistan ve Afrika hattından gelen kaçak göçmenleri anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45.5’i Afgan" dedi.

"Ortadoğu güvenli değilse, Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir"
Dünyaya mesafelerin otomatik koruma sağlamayacağını anlatmaya çalıştıklarını belirten Bakan Soylu, "Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir" şeklinde konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sahip olduğu teknolojiye değinerek saniyede 100 milyon fotoğrafı tarayabilme kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Soylu, bu kabiliyetin belki de dünyanın önde gelen istihbarat teşkilatlarında olduğunu kaydetti. Adana’da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 MLKP’li teröristin Eskişehir’de etkisiz hale getirildiğini aktaran Bakan Soylu, operasyonun tam bir istihbarat başarısı olduğunu vurguladı.

"Sene başından bugüne kadar 9 ayda trafik kazalarında olay yerinde ölümler yüzde 30 azaldı"
200 bin kolluk kuvvetinin trafik ve yaya önceliği ile ilgili olarak yaya geçitlerinde nöbet tutacağını bildiren Bakan Soylu, "Sene başından bugüne kadar 9 ayda trafik kazalarında olay yerinde ölümler yüzde 30 azaldı. Geçen ay yüzde 30’du, bu ay da yüzde 30, yani bir seviyeyi koruyarak götürmeye çalışıyoruz. Ölümlü trafik kazaları ise yüzde 28,5 azaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu:

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